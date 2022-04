« Méditerranée – l’Odyssée pour la vie » du 19 avril 2022 : soirée n°2 ce soir sur France 2

5 ( 4 )

« Méditerranée – l’Odyssée pour la vie » du 19 avril 2022. Ce soir sur France 2 suite et fin de la série événement de Frédéric Fougea, racontée par Camélia Jordana, avec Guillaume Néry. Rendez-vous dès 21h10 sur France 2 mais aussi en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV







« Méditerranée – l’Odyssée pour la vie » : à propos

« J’ai commencé à travailler dans ce double sillon de l’émerveillement et de la sensibilisation il y a une dizaine d’années avec la série “Le plus beau pays du monde”. Avec l’envie que le public observe avec un œil nouveau son environnement proche. Générer de l’étonnement, émerveiller et émouvoir le public avec des histoires d’animaux et de plantes qui nous rappellent que nous aussi, hommes, faisons partie de la nature. Et aussi parce que l’on protège plus et mieux ce qu’on aime.

Fort de cette expérience, je cherche à aller plus loin avec la série “Méditerranée”. Cette fois, le cadre géographique est beaucoup plus large : la Méditerranée compte 27 pays riverains. Surtout, la marque de l’homme sur les écosystèmes est si forte qu’il est impossible de l’ignorer. » Frédéric Fougea

Au programme ce soir

Épisode 3 : Devenir adulte



Ce nouvel épisode raconte comment les jeunes de la Méditerranée – phoques moines, chats, rorquals (baleines), faucons, cigales – surmontent les difficultés pour devenir grands.

Épisode 4 : Vieillir et renaître

Enfin, Vieillir et renaître explore le grand âge d’un flamant rose, d’une grand-mère dauphin, d’un olivier millénaire et de la posidonie marine multimillénaire.

Il se termine par l’extraordinaire capacité de résilience de la Méditerranée face aux agressions des activités humaines.

Le making of : Les aventuriers de la Méditerranée

Retour sur l’aventure d’un tournage épique aux quatre coins de la Méditerranée.

« Méditerranée – l'Odyssée pour la vie » : vidéo

Et on termine comme toujours avec les images…

