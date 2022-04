5 ( 7 )

Soirée électorale du 24 avril 2022 : estimations, résultats, analyses : ce soir sur TF1, France 2, France 3 ! Cela ne vous aura pas échappé, ce soir nous connaîtrons le nom du prochain Président de la République pour les 5 ans à venir. Qui de Marine Le Pen ou d’Emmanuel Macron remportera le scrutin ? Estimations, résultats, analyses, commentaires lors d’une grande soirée électorale diffusée sur TF1, France 2, France 3 et bien sûr sur les chaînes d’info.







Publicité











Publicité





Soirée électorale du 24 avril 2022 : sur TF1

TF1 vous propose une édition spéciale second tour de l’élection présidentielle le dimanche 24 avril à partir de 18h30. Au coeur de TF1, dans un décor conçu spécialement pour les soirées électorales, les téléspectateurs retrouveront à partir de 18h30 Anne-Claire Coudray, Gilles Bouleau, et à leurs côtés Adrien Gindre, chef du service politique TF1/LCI et Frédéric Dabi, directeur général opinion Groupe Ifop-Fiducial pour découvrir une première estimation de la participation des Français au second tour de l’élection.

Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau accueilleront leurs invités, principaux responsables de la vie politique française, porte-parole et soutiens des candidats, pour débattre et analyser le résultat. A suivre en direct tout au long de la soirée, les toutes premières réactions des candidats, ainsi que celles d’électeurs.

Une soirée très axée sur l’extérieur, avec de nombreux directs pour vivre au plus près tous les moments forts de ce second tour de scrutin. Les envoyés spéciaux de TF1 interviendront en duplex des QG des deux candidats, rencontreront leurs soutiens et rendront compte de l’ambiance et de l’émotion aux quatre coins de la France. Au cœur de l’événement et pour une grande mobilité, plusieurs reporters sillonneront à moto la capitale. Des équipes seront également en région, en direct de plusieurs villes-clé à forts enjeux électoraux.



Publicité





Autour d’Anne-Claire Coudray et de Gilles Bouleau, des espaces seront dédiés aux équipes de notre partenaire Ifop-Fiducial et aux équipes digitales de TF1 Info. Nos journalistes décrypteront les grandes tendances et les réactions sur les réseaux sociaux. Sur le plateau, la journaliste Garance Pardigon partagera avec les téléspectateurs les temps forts de ce qui se dit sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok et Twitter, notamment avec le hashtag #JourDeVote lancé à cette occasion.

Cette grande émission spéciale sera réalisée par Pierre-Dominique Trioulaire.

Toute la rédaction digitale sera aussi mobilisée sur l’événement, avec tous les résultats en temps réel, toutes les analyses. Les antennes de TF1 et LCI en live sur le site. Des formats « sur le terrain » dédiés sur les RS.

🔴 J-1 #Présidentielle2022 ⏰ Dès 18h30, soirée spéciale sur @TF1 autour d'@ACCoudray & @GillesBouleau au cœur du nouveau plateau spécialement conçu pour l'événement ➡️ Avec nos équipes partout en France & nos invités en plateau 📌 RDV dimanche pour tout suivre du 2e Tour pic.twitter.com/Si9zWP3izM — TF1Info (@TF1Info) April 23, 2022

Sur France Télévisions

France 2

France 2 proposera, dès 18.25, une grande soirée électorale pour faire vivre en continu ce scrutin déterminant, présentée par Anne-Sophie Lapix et Laurent Delahousse, avec Nathalie Saint-Cricq, Jean-Baptiste Marteau et Johanna Ghiglia.

Estimations, résultats, analyses et les premières réactions avec nos invités en plateau et nos éditorialistes.

Tout au long de la soirée, les envoyés spéciaux de France Télévisions interviendront en duplex depuis différentes villes de France pour nous faire vivre les coulisses de cette élection.

Avec nos correspondants à l’étranger, nous reviendrons sur la manière dont ces résultats sont perçus à travers le monde.

Les équipes de la rédaction de FTV seront mobilisées pour décrypter les enjeux de ce second tour et comprendre comment les Français vivent cette élection, grâce à un dispositif exceptionnel au cœur de l’événement, partout en France et à l’étranger.

En partenariat avec IPSOS / Sopra Steria, France Inter, Le Parisien, Public Sénat, LCP, France 24 et RFI.

Diffusion sur toutes les chaînes de TV5MONDE

🔴#Presidentielles2022 Dimanche à partir de 18.25, grande soirée électorale sur @France2tv. Estimations, résultats, éclairages et réactions politiques. Avec un dispositif inédit et nos journalistes sur le terrain. DIRECT ▶ https://t.co/lS4pBZ379M pic.twitter.com/ZOYhHmA65Z — Info France 2 (@infofrance2) April 22, 2022

France 3

France 3 proposera, à partir de 19.30, une édition spéciale du 19/20 national, présentée par Carole Gaessler et Francis Letellier.

Avec un dispositif unique, le 19/20 sera présent dans 9 villes emblématiques des régions (Marseille, Bordeaux, Henin-Beaumont, Saint Denis, Rennes, Strasbourg, Château-Chinon, Tulle, Montpellier) pour voir comment les territoires ont voté. Le 19/20 donnera la parole aux Français en métropole et en Outre-mer. Les correspondants de France 3 se rendront dans les principaux QG de campagne des candidats pour recueillir les réactions et analyser les résultats.

Suivez également la soirée électorale sur LCI, CNEWS, BFMTV ou bien encore Franceinfo.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note