Sommaire et reportages « Sept à huit » du dimanche 3 avril 2022

Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 3 avril 2022 – En cette fin de week-end, Harry Roselmack vous donne rendez-vous comme chaque dimanche soir sur TF1 dès 17h15 pour suivre les magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de l’émission de cette semaine.







« Sept à huit » du dimanche 3 avril 2022 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Dépressions ou crises d’angoisse, le combat de ces jeunes pour retrouver goût à la vie. Un document poignant au coeur d’une clinique psychiatrique pour adolescents.

Dans « 7 à 8 »



🔵 4 mois d’enquête et de fausses pistes. Le mystérieux double meurtre de Patrick et Marie-Laure. Et si l’assassin faisait partie de la famille ?

🔵 Un coeur français mais un sens du business très américain. A New-York, la success story de Daniel Boulud, élu meilleur chef du monde.

🔵 Et dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo Mara, le destin de Riopy (Jean-Philippe Rio-Py connu sous le pseudonyme RIOPY) élevé dans une secte et devenu pianiste star aux Etats-Unis.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 3 avril 2022.

Pour les découvrir rendez-vous sans faute ce dimanche à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.

