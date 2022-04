« Brokenwood » du dimanche 3 avril 2022 : ce soir l’épisode inédit « Un bon coup de fourche »

5 ( 4 )

« Brokenwood » du dimanche 3 avril 2022 : l’épisode inédit de ce soir

En ce dimanche soir découvrez l’épisode inédit « Un bon coup de fourche »

Alors que le capitaine Kristin Sims et le commandant Mike Shepherd flânent au marché de Brokenwood, Sophie Grainger, dirigeante du marché, icône de l’art de vivre et auteure de best-sellers de cuisine, sort de la grange avec une fourche plantée dans le dos. Alors que le capitaine Sims appelle son mari pour lui apprend que son épouse est décédée, l’hypothèse d’un accident émerge mais est vite évacuée. Mike Shepherd planche sur l’agencement des lieux et le possible cheminement du meurtrier de celle dont les idées et le militantisme n’étaient pas du goût de tous.

Quelle audience cette semaine ?

Dimanche dernier la série a fait mieux que résister face aux films inédits proposés par TF1 et France 2 en réunissant 2.47 millions de fans soit 11.6% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée devant leur petit écran.



