« 100% bio » : histoire et interprètes du film de France 3 ce soir, mardi 3 mai 2022 (rediffusion)

5 ( 5 )

Le téléfilm « 100% bio » est en mode rediffusion ce soir, mardi 3 mai 2022, dès 21h10 sur France 3 et en replay sur France.TV. Quand deux traditions culinaires radicalement opposées s’affrontent… ça fait des étincelles !







Publicité











Publicité





« 100% bio » : l’histoire

Marie une sage-femme de 30 ans, apprend qu’elle est enceinte de son copain un kiné du 11ème arrondissement de Paris. Elle décide aussitôt de filer au Pays Basque, annoncer la nouvelle à son père, Gabi, un charcutier basque. Thomas, qui n’a jamais été présenté à sa belle-famille, décide de saisir l’occasion pour lui faire une surprise et arrive sans prévenir à SARE, un village du pays Basque. Gabi découvre avec horreur que son gendre est végan !

Charcutier basque vs végan parisien, lequel convertira-t-il l’autre à son régime alimentaire ? Pour le bien de Marie et des Moreno, père et gendre arriveront-ils à cohabiter sans s’entretuer ?

Interprètes et personnages

Dans les rôles principaux :



Publicité





Didier BOURDON – (Gabi)

Catherine JACOB – (Hortensia)

Lolita CHAMMAH – (Marie)

Nicolas BRIDET – (Thomas)

Olivier BARTHELEMY – (Peio)

Thomas GOLDBERG – (Mikel)

Le saviez-vous

– Signé Fabien Onteniente, ce téléfilm a été tourné au Pays-Basque

– Il a été diffusé une première fois en janvier 2021 sur France 3

– Lors de sa première diffusion, il s’est imposé en tête des audiences en réunissant 4.70 millions de Français soit 19.7% du public présent devant son poste de télévision.

La bande-annonce

Et on termine comme toujours ou presque avec les images, celles de la bande-annonce…

Quand deux traditions culinaires radicalement opposées s'affrontent… ça fait des étincelles ! 💥🍽 « 𝟭𝟬𝟬% 𝗕𝗶𝗼 » avec #DidierBourdon, c'est mardi à 21.10 ! pic.twitter.com/dOQcO69rS5 — France 3 (@France3tv) April 30, 2022

« 100% bio » de Fabien Onteniente, et avec Didier Bourdon et Catherine Jacob, c’est ce soir dès 21h10 sur France 3 mais aussi dès maintenant en avant-première puis replay sur France.TV.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note