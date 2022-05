« Cent jours » : un documentaire-événement ce soir sur France 2 (mardi 3 mai 2022)

5 ( 5 )

« Cent jours » : un documentaire-événement à découvir ce soir, mardi 3 mai 2022, dès 21h10 sur France 2 mais aussi en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV.







C’st dans le cadre de l’offre éditoriale d’envergure mise en place par France Télévisions pour accompagner l’élection présidentielle, que France 2 vous propose ce soir une soirée-événement autour de séquences et d’enjeux décisifs qui ont marqué notre Histoire et l’exercice du pouvoir par les présidents de la Ve République.

Au programme de votre soirée, les documentaires « Cent jours » et « Les Présidents et l’Outremer : De Charles de Gaulle à Emmanuel Macron, les gardiens de l’empire ».

« Cent jours » à 21h10

Un film écrit par Patrice Duhamel et Gabriel Le Bomin.



Cent jours. Dès les premières minutes qui suivent son investiture, le président nouvellement élu souhaite traduire ses promesses et son projet de campagne en actes.

« Le changement, c’est maintenant », « Changer la vie », « Ensemble tout devient possible », autant de slogans de campagne promettant la rupture, le changement. Changement que chaque président cherche à incarner dès son accession au pouvoir.

Les premiers mois sont décisifs : marquer les esprits, affirmer son style, imposer son autorité et engager les premières mesures. Celles qui vont marquer l’opinion et fixer dans l’Histoire les premières lignes du récit politique. De 1959 à 2017, les huit présidents successifs ont agi sans tarder.

Grâce aux nombreux témoins et acteurs de ces cent premiers jours, le film retrace les enjeux et moments décisifs qui ont marqué chaque début de mandat.

Avec la participation de : Valéry Giscard d’Estaing, Anne-Aymone Giscard d’Estaing, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Édouard Balladur, François Fillon, Édouard Philippe, Lionel Jospin, Jean-Marc Ayrault, Jean-Pierre Raffarin, Robert Badinter, Laurent Fabius, Jean-Louis Debré, Valérie Pécresse, Alain Juppé, Jean-Yves Le Drian, Xavier Bertrand, François Bayrou, Christophe Castaner, Ségolène Royal, Jack Lang, Rachida Dati, Christine Albanel, Bernard Esambert, Édouard Guillaud, Pierre-René Lemas, Hervé Gaymard, Hubert Védrine, Frédéric Salat Baroux, Jean-Jacques Chaban Delmas, Yves de Gaulle, Alain Pompidou, Général Bentegeat, Général Puga, Walter Luttringer, Jean-Pierre Raffarin.

« Les Présidents et l’Outremer : De Charles de Gaulle à Emmanuel Macron, les gardiens de l’empire » dès 22h40

De gauche comme de droite, les présidents qui se sont succédés sous la Ve République n’ont fait qu’ancrer toujours plus la France d’Outre-mer à la métropole. Quels que soient leurs parcours ou leur socle idéologique, ces présidents, de De Gaulle à Macron, ont contribué à rapprocher les statuts des départements et territoires d’Outre-mer de celui des régions hexagonales. De la départementalisation aux assemblées uniques, de la décentralisation à l’autonomie de gestion pour certains.

Ce documentaire montre et explique les hauts et les bas de la relation entre l’Hexagone et les Outre-mer sous la Ve République, sans occulter les crises et les moments de défiance. Pour les Ultramarins, l’aspiration à l’égalité des droits et de traitement, la lutte contre les clichés et les raccourcis sont les pierres angulaires dans l’appréciation de ces soixante-cinq dernières années.

De la Martinique à La Réunion, de la Guadeloupe à la Polynésie, de la Guyane à Mayotte, le film montre comment les habitants de ce que l’on appelle les confettis de l’empire ont, au fil des décennies, à la fois renforcé leur ancrage dans leur région et fait valoir leur appartenance à la Ve République. Ils sont à l’image de la France et de sa population : un archipel d’identités, une mosaïque attachée à la République.

Ce documentaire s’appuie sur des archives et de nombreuses interviews d’acteurs politiques et de témoins, parmi lesquels François Hollande, Marc Vizi, Alain Christnacht, Paul Vergès, Bernard Pons, Michel Rocard, Jean-Louis Debré, Louis Le Pensec, Olivier Stirn, Margie Sudre, Yves Jegot…

Les images d’archives, soigneusement sélectionnées, mettent en perspective les points de vue de personnalités et témoins ultramarins, dont ceux d’Aimé Césaire, Margie Sudre, Jean-Marie Tjibaou, Elie Domota…

Enfin, le documentaire s’appuie sur l’analyse d’historiens et de politologues spécialistes des Outre-mer, dont Justin Daniel (Martinique), Edenz Maurice (Guyane), Sylvain Marie, Jean-Marc Regnaut (Polynésie) et d’observateurs comme la journaliste mahoraise Estelle Youssoufa (Mayotte).

Une soirée-événement autour de séquences et d’enjeux décisifs qui ont marqué notre Histoire et l’exercice du pouvoir par les présidents de la Ve République. C’est ce soir dès 21h10 sur France 2 et France.TV pour le replay.

