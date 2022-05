« Archives secrètes » ce soir sur France 3 (vendredi 13 mai 2022)

4.9 ( 8 )

« Archives secrètes » c’est ce soir, vendredi 13 mai 2022, dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV. Copains de fête, amateurs de bonnes tablées, filles de cœur… L’amitié se décline sous toutes ses formes et des liens inattendus, forts et surprenants, se racontent.







À l’aide d’images inédites et de documents rares, Georges Brassens, Line Renaud, Serge Gainsbourg, Eddie Barclay et Jean Ferrat se dévoilent sous un nouveau jour. « Les copains d’abord » est un nouveau numéro de la collection Archives secrètes.

« Archives secrètes » : ce soir

Georges Brassens recevait ses amis artistes dans sa maison, le moulin de la Bonde, située à Crespières. Sur des images totalement inconnues filmées par son ami Fred Mella, la grande voix des Compagnons de la chanson, on le découvre tendre et drôle, entouré de ses copains Charles Aznavour, Raymond Devos, Lino Ventura et Boby Lapointe.

Line Renaud, qui n’a pas eu d’enfants, a noué un lien filial avec Claude Chirac et Muriel Robin devenues ses « filles de cœur ». Pour la première fois, la chanteuse et comédienne ouvre cet album de famille.



Serge Gainsbourg avait une passion pour les flics au point d’organiser des apéros avec eux au 36 quai des Orfèvres et dans des commissariats de Paris. Deux commissaires nous racontent les rituels de cette amitié étonnante et nous dévoilent de jolies anecdotes.

Eddie Barclay disait : « On ne me sépare pas de mes copains, ils me sont aussi indispensables que les femmes et les fêtes. Ils sont ma famille. » Son fils Guillaume et Cathy, sa septième épouse, nous font revivre les plus belles heures d’une vie dominée par l’amour et des soirées grandioses…

De Jean Ferrat, on connaît le chanteur engagé, le sympathisant communiste. Des archives personnelles nous font découvrir un homme plus secret, un copain de pétanque, un camarade attaché à sa terre d’Antraigues-sur-Volane où il s’est installé au milieu des années 1960. Ses amis ardéchois ont confié leurs archives conservées à l’abri des regards pendant des années.

Voici quelques-unes des « Archives secrètes » diffusées pour la première fois.

– Georges Brassens et ses « copains d’abord », farceur et tendre avec Charles Aznavour, Raymond Devos, Fred Mella et Boby Lapointe.

– Line Renaud au plus près de Claude Chirac le soir de la victoire de son père Jacques Chirac à l’élection présidentielle en mai 1995.

– Serge Gainsbourg et ses virées nocturnes avec ses copains flics du 36.

– Eddie Barclay, le roi des plus belles fêtes de Saint-Tropez.

– Jean Ferrat, mauvais perdant à la pétanque à Antraigues.

La bande-annonce

On termine avec les images, celles de la bande-annonce

𝐿𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑝𝑎𝑖𝑛𝑠 𝑑'𝑎𝑏𝑜𝑟𝑑, ce n'était pas qu'une chanson… Pour certaines célébrités, c'était avant tout un art de vivre ❤ « 𝗔𝗿𝗰𝗵𝗶𝘃𝗲𝘀 𝘀𝗲𝗰𝗿𝗲̀𝘁𝗲𝘀 », c'est vendredi à 21.10 ! @LaurentDelahous pic.twitter.com/E3EZARJ1Bo — France 3 (@France3tv) May 11, 2022

