« Recherche appartement ou maison » du 13 mai 2022 : ce soir, Stéphane Plaza vous propose une spéciale « Habitons ensemble »

« Recherche appartement ou maison » du 13 mai 2022. Ce soir le magazine de Stéphane Plaza vous donne rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou en replay sur 6PLAY. Pas moins de 3 numéros au programme tout au long de la soirée dont un inédit…







Vivre ensemble c’est dans l’air du temps ! Cela permet de mutualiser les frais, de vivre dans de plus grandes surfaces et de partager les bons moments.

🏠 Sonia, 25 ans, et Aisha, 24 ans, sont Marseillaises et ont quitté leur ville natale ensemble pour vivre à Paris où elles partagent pour l’instant un petit appartement de 20 m²… Elles veulent louer un appartement avec une chambre chacune. Stéphane Plaza va-t-il relever ce défi ?

🏠 À Lyon, « habiter ensemble » c’est aussi le projet de ces deux couples de trentenaires : Charlotte et Loïc, et Sophie et Alexandre. Ces anciens voisins, tous parents de deux enfants, sont devenus amis et ont pris la décision de se lancer dans un nouveau projet de vie : trouver une grande maison avec une autonomie pour chaque famille, des habitations équitables et un grand potager commun. Sandra Viricel va-t-elle réussir ce pari ?



🏠 À Toulon, Isabelle et Christine, jumelles fusionnelles de 50 ans, ont chacune trois enfants et depuis leur divorce il y a 10 ans, partageaient le même appartement à Grasse. Mais depuis quelques mois, Isabelle a été mutée à Toulon et Christine n’imagine pas ne pas la rejoindre. Elles doivent donc vendre leur appartement et trouver leur nouvelle maison. Caroline Gherman va-t-elle trouver la maison qui fera leur bonheur ?

"Dans 4 jours vous êtes à la rue"

Cet inédit sera suivi de deux numéros en rediffusion dès 22h55.

