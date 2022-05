« Arnaques » du 28 mai 2022 : sujets et reportages du magazine de Julien Courbet, ce soir sur M6

4.9 ( 7 )

« Arnaques » du 28 mai 2022. Ce soir Julien Courbet vous propose un numéro inédit de son magazine « Arnaques ». Au programme décryptage des arnaques les plus redoutables et conseils avisés d’experts…







Pour mémoire, ce magazine d’investigation décrypte les arnaques les plus redoutables, celles qui transforment la vie en cauchemar et coûtent parfois très cher. Julien Courbet et ses équipes ont remonté les filières et mis à jour les pièges tendus par les escrocs. Vous découvrirez leurs secrets pour vous attirer dans les mailles de leurs filets mais aussi les conseils avisés d’experts pour vous en prémunir.

« Arnaques » du 28 mai 2022 : sujets et reportages de ce soir

Quand les escrocs vident vos comptes en banque

Faux conseiller financier, piratage de votre compte, utilisation de vos coordonnées bancaires, depuis mars 2020, les experts estiment que les arnaques en ligne ont été multipliées par trois. Depuis un an, en France, un million et demi de personnes auraient été victimes d’escroquerie sur internet. Résultat, plus de 3 milliards d’euros dans la poche des hackers.



"Ça ne peut être que de l'escroquerie"

Conseillé par un faux gestionnaire de patrimoine, ce couple s'est fait escroquer 200 000 euros par une fausse société de placement 😲#Arnaques présenté par @courbet_julien, samedi à 21:10 pic.twitter.com/KxaJ8aFFsB — M6 (@M6) May 25, 2022

Immobilier : le cauchemar des travaux

Chaque année, près de 400 000 Français investissent dans un logement neuf : achat sur plan ou construction, c’est l’assurance d’une maison sur mesure. Mais gare aux arnaques ! Certains promoteurs sont prêts à tout pour vous soutirer de l’argent.

Voitures d’occasion : des achats à haut risque

Les Français n’ont jamais acheté autant de voitures d’occasion. Si les ventes de véhicules neufs ont chuté à cause de la crise sanitaire, le marché de l’occasion bat des records. Il s’en vend trois fois plus que des voitures neuves : six millions par an. Mais attention, les arnaques sont aussi de plus en plus nombreuses…

« Arnaques » avec Julien Courbet c’est ce soir, samedi 28 mai 2022 dès 21h10sur M6 et 6PLAY.

