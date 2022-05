Audiences TV prime 14 mai 2022 : l’Eurovision faible leader devant « The Voice », beau succès pour « Echappées Belles »

4.9 ( 7 )

Audiences TV prime 14 mai 2022 : l’Eurovision faible leader devant « The Voice ». Hier soir petite victoire pour France 2 et l’Eurovision. La victoire de l’UKRAINE, n’a convaincu que 3.18 millions de téléspectateurs soit 23.4% du public présent devant son poste de télévision.







Audiences TV prime 14 mai 2022 : autres chaînes

Petite soirée pour « The Voice » dont TF1 diffusait la demi-finale en direct. Présentée exceptionnellement par Alessandra Sublet, elle n’a rassemblé que 3.05 millions de personnes soit 16.4% des téléspectateurs. C’est le plus faible score de l’émission cette saison. TF1 était toutefois leader sur cibles notamment le public jeune et féminin.



France 3 en petite forme avec « Meurtres à Cayenne ». En mode rediffusion ce téléfilm porté par Philippe Caroit et Nadège Beausson-Diagne, a été suivi par 2.96 millions de personnes soit 16.1% de l’ensemble du public.

Toujours en difficulté le samedi soir, M6 est en difficulté avec « Bull » dont les deux inédits de la saison 6 n’ont pu compter sur 1.19 million de fidèles (pda 6.5%)/

Beau succès pour France 5 avec « Echappées Belles » dont l’escapade en Ardèche a fait rêver (ou pas) 1.18 million de téléspectateurs, soit 6.4% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de samedi devant la petite lucarne.

