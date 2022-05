« La chute du Président » sur TF1 ou « La belle époque » sur France 2 : deux films inédits ce soir à la télé (dimanche 15 mai 2022)

5 ( 6 )

« La chute du Président » sur TF1 ou « La belle époque » sur France 2 : deux films inédits ce soir à la télé. Deux ambiances, deux genres mais deux films inédits ce soir à la télé. En ce dimanche 15 mai 2022, rendez-vous dès 21h10 sur TF1 ou France 2 selon votre choix.







« La chute du Président » sur TF1

L’histoire : Au cours d’une séance d’entraînement, Mike Banning, garde du corps du Président Trumbull, renoue contact avec son ami Wade Jennings, un militaire aguerri qui rêve d’un contrat avec la Maison Blanche. Peu de temps après, Banning apprend du président lui-même qu’il pourrait se voir confier le rôle de chef des services secrets, en remplacement de David Gentry, démissionnaire. C’est alors qu’une attaque de drones fait de nombreuses victimes parmi les forces de sécurité dont le Président, dans le coma, qui ne doit sa survie qu’aux réflexes de Banning.

Casting : Avec : Gerard Butler (Mike Banning), Morgan Freeman (Le président Allan Trumbull), Lance Reddick (David Gentry), Jada Pinkett Smith (Helen Thompson)

Bande-annonce



« Deux moi » sur France 2

L’histoire : Victor Durmond, sexagénaire désabusé, n’aime plus son époque. Sa femme Marianne ne l’aime plus et Victor, qui fut un temps auteur à succès de bande dessinée, ne comprend pas ce que fait son fils Maxime, producteur à succès de séries télévisées. Ce même Maxime vient de lui offrir une cession de quelques heures organisée par son ami d’enfance Antoine. Metteur en scène d’un genre nouveau, Antoine organise des reconstitutions grandeur nature pour ses clients. Pour Victor, ça sera la journée, dans les années 1970, où il a rencontré Marianne.

Casting : Avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier et Fanny Ardant

Bande-annonce

Alors, avez-vous fait votre choix ?

