Eurovision 2022 : et le gagnant est... l'Ukraine, la France termine 24ème ! (classement complet)

Eurovision 2022 résultats – C’est ce soir qu’avait lieu la grande finale du Concours de l’Eurovision 2022. Et suite aux votes des jury des différents pays et des téléspectateurs, c’est l’Ukraine qui a été sacré grand gagnant cette année ! Un sacre en grande partie grâce aux votes des téléspectateurs, les jury des pays ayant placé le Royaume Uni en tête.







Le Royaume Uni et l’Espagne complètent le podium. Et de son côté, la France est en bas du classement et termine en avant-dernière position, soit à la 24ème place. L’Allemagne est dernière !







VIDÉO Eurovision 2022 la chanson du pays gagnant, Kalush Orchestra – Stefania

VIDÉO Eurovision 2022 la prestation de la France par Alvan & Ahez « Fulenn »

Voici la vidéo de la prestation des français, qui interprétaient leur chanson entièrement en breton.



Eurovision 2022, le classement complet

1 – Ukraine

2 – Royaume Uni

3 – Espagne

4 – Suède

5 – Serbie

6 – Italie

7 – Moldavie

8 – Grèce

9 – Portugal

10 – Norvège

11 – Pays-Bas

12 – Pologne

13 – Estonie

14 – Lituanie

15 – Australie

16 – Azerbaïdjan

17 – Suisse

18 – Roumanie

19 – Belgique

20 – Arménie

21 – Finlande

22 – République Tchèque

23 – Islande

24 – France

25 – Allemagne

