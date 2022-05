« Avengers : Infinity War » sur TF1 ou « Donne-moi des ailes » sur France 2 : deux films inédits ce soir à la télé !

5 ( 6 )

« Avengers : Infinity War » sur TF1 ou « Donne-moi des ailes » sur France 2 ? Voici les deux films inédits qui vous seront proposés ce soir à la télé. Des styles bien différents qui devraient donner lieu à une belle bataille du côté de l’audience. Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 et/ou sur France 2. Possibilité de voir ces films en streaming sur MYTF1 ou France.TV via les fonctions direct. Pour vous aider à faire votre choix, petite présentation…







« Avengers : Infinity War » sur TF1

Les Avengers unissent leurs forces pour contrer le redoutable Thanos, en quête des six Pierres d’infinité, qui menace de détruire l’univers… Divisé depuis deux ans, le groupe des Avengers doit impérativement se réunir et s’associer au Docteur Strange, mais aussi aux Gardiens de la Galaxie et au peuple du Wakanda s’il veut sauver la planète.

Casting : Robert Jr. Downey (Tony Stark), Chris Hemsworth (Thor), Mark Ruffalo (Bruce Banner), Scarlett Johansson (Natasha Romanoff)

« Donne-moi des ailes » sur France 2

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances avec son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de Christian ! Commence alors un incroyable et périlleux voyage…

Casting : Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez…

Alors plutôt « Avengers : Infinity War » sur TF1 ou « Donne-moi des ailes » sur France 2 ? Bonne soirée télé !

