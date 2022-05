« Bull » du 21 mai 2022 : vos épisodes inédits de ce soir sur M6

5 ( 5 )

« Bull » du 21 mai 2022 sur M6. Ce soir sur M6 suite de la 6ème et ultime saison de « Bull ». Rendez-vous dès 21h10 sur M6 et en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY.







« Bull » du 21 mai 2022 : les épisodes inédits de ce soir

Saison 6 – épisode 6 : En mauvaise posture

Alors qu’il prépare son propre procès pour subornation de juré, Bull accepte de défendre Maggie, une sage-femme accusée de pratique illégale de la médecine dans la communauté mennonite.

Saison 6 – épisode 7 : Question de confiance

Les ennuis judiciaires de Bull s’étendent à sa vie personnelle lorsque de nouveaux éléments dans son procès impliquent sa femme Isabella. Les efforts de l’équipe pour l’aider sont contrecarrés par son avocate, craignant que les limites de la légalité pour aider leur patron ne soient franchies.

Saison 6 – épisode 8 : Jour de neige

Bull et son équipe défendent Clara Williams, une assistante d’agent sportif accusée d’homicide involontaire après la mort par overdose d’une athlète. L’avocat de la partie adverse n’est autre que Robert Jones, ancien camarade de promo et ennemi juré de Chunk. À quelques jours de Noël, d’importantes chutes de neige paralysent toute la ville, impactant le moral de tout le monde et particulièrement des jurés.



Ces inédits seront suivis de 3 rediffusions des saisons précédentes dès 23h35.

