5 ( 5 )

« Été 85 » : histoire et interprètes du film de France 2 ce soir, dimanche 29 mai 2022 (inédit). De l’inédit ce soir sur France 2 avec la première diffusion en clair du film de François Ozon « Été 85 ». A suivre dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo via la fonction direct de France.TV.







Publicité











Publicité





« Été 85 » : l’histoire

Alexis, 16 ans, raconte à une éducatrice pourquoi il a été arrêté par la police. L’été d’avant, il a rencontré en mer David, 18 ans, qui lui est venu en aide durant une tempête. Alexis est rapidement troublé par ce jeune homme aguerri et sûr de lui, qui a quitté le lycée à la mort de son père. Ils se revoient, passent beaucoup de temps ensemble. Alexis est engagé dans la boutique de la mère de David. Ils deviennent amants. Mais David est libre, insaisissable et parfois mystérieux. Et Alexis, qui vit sa première histoire d’amour, a du mal à le supporter.

Interprètes

Félix Lefebvre (Alexis), Benjamin Voisin (David), Philippine Velge (Kate), Valeria Bruni Tedeschi (Madame Gorman), Melvil Poupaud (Monsieur Lefèvre), Isabelle Nanty (Madame Robin), Laurent Fernandez (Monsieur Robin), Aurore Broutin (L’éducatrice)…

« Été 85 » : la bande-annonce

Et comme toujours c’est avec les images que nous terminons. Voici la bande-annonce de votre film…



Publicité





L'amour est de saison… "Été 85", un film de François Ozon, à voir demain à 21h10#Cannes2022 pic.twitter.com/ediIfMJzC3 — France 2 (@France2tv) May 28, 2022

« Été 85 », un film de François Ozon à voir sans faute ce soir dès 21h10 sur France 2.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note