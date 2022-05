« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 1er juillet 2022

5 ( 2 )

Plus belle la vie en avance : résumés et spoilers jusqu’au 1er juillet 2022 – Alors que votre série « Plus belle la vie » sera de retour sur France 3 lundi, si vous êtes impatient de savoir ce qui vous attend dans les prochaines semaines, c’est le moment. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers pour la semaine du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans un mois, on peut vous dire que Léa et Babeth apprennent une mauvaise nouvelle médicale…

De son côté, Barbara est en danger et Abdel fait ce qu’il peut pour la protéger. Et son enquête le mène à son père !



Eric est amoureux tandis que Noé se rapproche de Betty…

Lundi 27 juin 2022, épisode 4566 : Tandis que les conséquences de sa trahison retombent sur Abdel, Dimitri apparaît sous un nouveau jour grâce à l’influence de Sunalee. Quant à Léa et Babeth, le verdict de la maladie s’abat sur elles.

Mardi 28 juin 2022, épisode 4567 : Tandis qu’Abdel, Barbara et Tim cherchent à prouver l’implication de Marceau, Noé et Betty se rapprochent dangereusement. Quant à Eric, réussira-t-il à exprimer ses sentiments à Simon ?

Mercredi 29 juin 2022, épisode 4568 : Alors qu’Abdel tente de convaincre Elisa que la menace s’intensifie sur Barbara, Sunalee fait tout pour ne pas perdre sa relation exclusive avec Dimitri. Quant à Eric, il s’engage progressivement dans la vie de Simon.

Jeudi 30 juin 2022, épisode 4569 : Alors qu’Elisa hésite entre Abdel et son père, Sunalee et Noe prennent de plus en plus de risques. Quant à Boher tiendra-t-il la promesse qu’il a faite à Léa ?

Vendredi 1er juillet 2022, épisode 4570 Tandis qu’Abdel découvre la compromission de son père, Sunalee poursuit l’enquête sur Natacha et Noe plonge dans un dilemme. Quant à Eric, ses priorités commencent à s’inverser.

