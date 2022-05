« HPI » du 26 mai 2022 : ce soir deux épisodes inédits de la saison 2 sur TF1

5 ( 5 )

« HPI » du 26 mai 2022. Après son nouveau carton d’audience de la semaine dernière, le phénomène HPI est de retour ce soir sur TF1. Dès 21h10 retrouvez deux épisodes inédits de la saison 2. A voir aussi en replay sur MYTF1.







Publicité











Publicité





HPI saison 2 : à propos

Morgane Alvaro reprend du service ! Avec son génie incontrôlable et son look improbable, Morgane n’a pas fini de bousculer les procédures du commandant Karadec… mais aussi de booster les enquêtes criminelles, que ce soit dans le centre commercial où elle fait son shopping, une exploitation agricole, une cour d’assise ou un club de strip-tease… Ensemble, le duo fera face à des énigmes de haut vol. Mais pour combien de temps encore ?

Le commandant Karadec fait en effet l’objet d’une procédure de l’IGPN, afin de faire la lumière sur les incidents survenus au cours de la saison 1… Roxane Ascher, une enquêtrice opiniâtre et envoûtante, est chargée d’évaluer la contribution – et les ravages – de Morgane dans la police. Le commandant Karadec ne sera pas insensible au charme de cette flic qui lui ressemble…

Côté vie familiale, Ludo est revenu s’installer dans la maison, Eliott est toujours aussi HPI, Théa toujours en crise d’ado, et Chloé toujours la confidente préférée de sa mère.



Publicité





Mais pas facile, quand on a un cerveau en perpétuelle ébullition, de concilier charge mentale, tâches du quotidien et vie sentimentale…

Morgane est-elle enfin prête pour une vie normale ? Finira-t-elle par s’intégrer dans la police et par régler ses problèmes avec l’autorité sous toutes ses formes ?

Et au fond… Est-ce vraiment Morgane qui doit changer d’attitude… Ou le monde qui doit changer ?

« HPI » du 26 mai 2022 : les deux épisodes de ce soir

« De mille feuk »

La juge Carole Massard est retrouvée morte dans son bureau alors qu’elle s’apprêtait à rendre son verdict dans un procès d’assises. Alors que les enquêteurs partent sur la piste d’une vengeance de la part des accusés, Morgane, de son côté, déprime. Cela fait des semaines que Ludo l’a quittée et pour en rajouter une couche, elle découvre que Roxane, sa pire ennemie et nouvelle petite amie de Karadec, a pris de plus en plus de place dans la vie de la brigade. Rien ne va pour la consultante qui va devoir se remotiver face à une enquête bien plus complexe qu’elle en a l’air.

« Colin-Maillard »

L’enlèvement de Juliette et Laura, deux petites filles de 8 et 5 ans, concentre les efforts de l’équipe. Leur père, Franck Sorin, semble être le suspect idéal. Homme isolé et apparemment instable, il était de plus en guerre ouverte avec le grand-père maternel des deux petites, Arnaud Grandgeon, riche propriétaire d’une grande chaîne d’hôtels de luxe. Mais Morgane en doute. Son intuition va être confirmée lorsque les enquêteurs découvrent le corps de Franck, enterré dans son jardin ! Mais alors, qui a pu enlever les deux petites ? Morgane va tout faire pour aider Florence, la mère des deux petites, à retrouver ses enfants. Dans cette course contre la montre, Morgane devra garder la tête sur les épaules alors même qu’elle vient d’apprendre que sa mère à elle, Agnès, a peut-être un rapport avec la disparition de Romain.

La bande-annonce

Voici la bande-annonce de cette nouvelle soirée

Audrey Fleurot est de retour ce soir pour « HPI » ! Soyez au rendez-vous !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note