« Planète animale : les jeux de l’amour » : ce soir sur France 2, « Les maîtres du jeu » (jeudi 26 mai 2022)

« Planète animale : les jeux de l’amour » : ce soir sur France 2, « Les maîtres du jeu ». En ce jeudi 26 mai 2022, et après « Les maîtresses du jeu », France 2 propose « Règne animal, les maîtres du jeu », deuxième volet inédit de cette série spectaculaire, coproduite par la BBC.







Sur notre planète, un seul et même défi rassemble tous les animaux. Raconté par Alexandra Lamy, Règne animal, Les jeux de l’amour révèle les stratégies fascinantes qu’ils déploient pour chercher le partenaire idéal. Combats, numéros de charme ou ruses, femelles et mâles rivalisent d’ingéniosité pour trouver l’amour et donner la vie.

Des forêts profondes aux déserts les plus arides, des terres arctiques aux prairies de nos campagnes, partons à la découverte d’espèces rares et de comportements extraordinaires, parfois filmés pour la première fois, dans un monde aussi cruel que spectaculaire.

Au jeu de l’amour et du hasard, les règles peuvent sembler bien simples pour les mâles : se battre pour vaincre leurs concurrents et remporter la victoire !



Pour rester les maîtres du jeu, tous les coups sont permis : ils doivent se montrer les plus forts, mais aussi les plus agiles et les plus stratèges. Et parfois, c’est tout simplement le plus flamboyant qui l’emporte. Que ce soit par la force, l’intelligence ou le sens du spectacle, les mâles sont prêts à livrer la performance de leur vie pour atteindre leur but : devenir père et assurer l’avenir de leur espèce.

Dans la savane africaine, les crapauds-buffles donnent de la voix pour attirer les femelles. Les étangs formés par les pluies saisonnières deviennent alors des arènes où les males s’affrontent dans une compétition sans merci.

Pourtant la force ne fait pas tout, et certains mâles rivalisent de créativité pour séduire leur compagne. Dans les prairies du sud de l’Angleterre, l’araignée patineuse opte pour une stratégie souvent infaillible. Il couvre sa femelle de cadeaux… qui se savourent. La surprise doit être parfaite, et en fin séducteur, le mâle emballe son cadeau avec des fils de soie. Son pari est réussi, la femelle l’accepte avec plaisir et l’engloutit aussitôt, pendant que le mâle en profite pour passer à l’action.

Mais d’autres doivent démontrer des capacités hors pair pour s’attirer les faveurs d’une femelle. Dans les plaines arides de Namibie, un jeune mâle autruche a tenté de renverser le chef de son groupe par la force, mais vaincu, il a été banni du territoire. Il décide de repartir à la conquête des femelles célibataires. Après avoir prouvé sons endurance à la course, il déploie ses longues plumes et se met à danser… Une femelle accepte alors de s’accoupler, conquise par ses talents.

Documentaire – 90 min – Production Silverback Films pour BBC et France Télévisions – Réalisation Joe Loncraine, Simon Nash et Jeff Wilson – Raconté par Alexandra Lamy – Direction des documentaires de France Télévisions Catherine Alvaresse, Caroline Behar, Perrine Poubeau

« Planète animale : les jeux de l’amour » vous donne rendez-vous ce soir dès 21h10 sur France 2 pour « Les maîtres du jeu ». À voir aussi en replay sur France.TV

