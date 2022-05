« Koh-Lanta, Le Totem Maudit » : quel binôme a été éliminé lors de l’épisode 12 ? (résumé + replay 17 mai)

4.9 ( 8 )

Koh-Lanta, Le Totem Maudit, épisode 12 du mardi 17 mai 2022 – C’est parti pour l’épisode 12 de « Koh-Lanta, Le Totem Maudit » après l’élimination d’Anne-Sophie lors du dernier conseil.







Celle-ci rejoint le camps du jury final tandis que sur le camps, le jeu de confort est annoncé. Et il s’agit d’un grand classique de Koh-Lanta : la dégustation ! Denis les informe que tout va se dérouler en binômes aujourd’hui ! Ils gagneront ou perdront à deux, jusqu’au conseil !

Place au tirage au sort. Bastien est avec Ambre, François est avec Olga, Louana est avec Maxime, Jean-Charles avec Nicolas, et Fouzi avec Géraldine.







Les binômes attaquent le jeu de confort et c’est compliqué ! La première partie concerne la dégustation et ils doivent enchainer sur la boue. Et c’est Ambre et Bastien qui remportent la victoire !



De retour sur le camps, Olga se réjouit de son tirage. Avec François, elle pense être à l’abris.

Pendant ce temps là, Ambre et Bastien se régalent avec de la langouste et des légumes. Ils peuvent ensuite dormir dans des hamacs avec des oreillers.

Le lendemain, l’épreuve d’immunité est annoncée. Et Denis leur annonce que le binôme perdant aura une voix en plus contre lui au conseil ! Il s’agit d’une épreuve d’équilibre et Olga est impressionnante ! Avec François, ils remportent la victoire et le totem synonyme d’immunité !

A l’inverse, Jean-Charles et Nicolas, tombés les premiers, sont plus que jamais en danger. Ils doivent inscrire leurs noms pour le conseil…

C’est l’heure du conseil et l’issue est incertaine ! Et c’est finalement Maxime qui est éliminé, il entraine Louana dans sa chute ! L’aventure s’arrête là pour les deux aventuriers.

Si vous avez manqué l’épisode 12 de Koh-Lanta ce mardi 17 mai 2022, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le 24 mai pour suivre l’épisode 13 de « Koh-Lanta, Le Totem Maudit ».

