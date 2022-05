« Koh-Lanta, Le Totem Maudit » : qui a été éliminé lors de l’épisode 11 ? (résumé + replay 10 mai)

5 ( 6 )

Koh-Lanta, Le Totem Maudit, épisode 11 du mardi 10 mai 2022 – C’est parti pour l’épisode 11 de « Koh-Lanta, Le Totem Maudit » après l’élimination de Yannick lors du dernier conseil.







Yannick rejoint le camps du jury final, il explique à Colin et Pauline comment il a été éliminé.

Sur le camps, l’épreuve de confort est annoncée et il s’agit d’un classique : le tir à l’arc ! Ils ont de quoi s’entrainer. François a fait du tir à l’arc plus jeune et il est impressionnant.

François va ensuite pêcher tandis qu’Olga recherche un collier d’immunité.



Le lendemain, place au jeu de confort et Denis leur annonce la récompense : l’appel téléphonique ! Le jeu se joue en équipes et l’un d’eux ne pourra pas participer. Tirage au sort : François et Nicolas composent les équipes. François choisit Fouzi, Louana, Bastien et Ambre. Nicolas choisit Maxime, Géraldine, Olga, et Anne-Sophie. Jean-Charles n’a pas été choisi et doit donc repartir sur le camps !

Les aventuriers s’affrontent 2 par 2. Et sans surprise, grâce à François, son équipe remporte la victoire ! Ils partent profiter de leur récompense : un délicieux repas, les coups de fils à leurs proches, une nuit confortable et un petit déjeuner !

Pendant ce temps, les perdants subissent une nuit de pluie… Le lendemain, place à l’épreuve d’immunité : le parcours du combattant ! Louana remporte le parcours des femmes, elle est finaliste de l’épreuve. Place aux hommes, c’est serré et c’est finalement Bastien qui gagne !

Place à la finale entre Bastien et Louana. Il s’agit d’un labyrinthe à faire à l’aveugle. Bastien avance plus vite… mais il repart en arrière ! La victoire pour Louana !

De retour sur le camps, les stratégies vont bon train…

C’est l’heure du conseil et l’issue est incertaine ! Après les votes, Olga sort son collier d’immunité ! Mais les votes sont partagées entre Maxime et Anne-Sophie. Et c’est finalement Anne-Sophie qui est éliminée ! Elle donne son vote noir à Olga.

Si vous avez manqué l’épisode 11 de Koh-Lanta ce mardi 10 mai 2022, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le 17 mai pour suivre l’épisode 12 de « Koh-Lanta, Le Totem Maudit ».

