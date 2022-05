« Koh-Lanta, Le Totem Maudit » : qui a été éliminé lors de l’épisode 13 ? (résumé + replay 24 mai)

5 ( 4 )

Koh-Lanta, Le Totem Maudit, épisode 13 du mardi 24 mai 2022 – C’est parti pour l’épisode 13 de « Koh-Lanta, Le Totem Maudit » après les éliminations de Maxime et Louana lors du précédent conseil en binômes.







Ils rejoignent le camps du jury final tandis que le jeu de confort est annoncé. Denis leur explique que c’est un classique de Koh-Lanta : à bout de souffle. A la clé : une très belle récompense ! Rencontrer Jenny, qui s’occupe de la préservation des tortues de mer, profiter d’un bon repas (brochettes de boeuf, frites de patate douce et mousse au chocolat), et une nuit et un petit déjeuner loin du camps.







Les deux meilleurs profiteront de la récompense avec un avantage considérable pour le vainqueur : une amulette d’immunité pour le prochain conseil ! Et pour le dernier, la suite de l’aventure sera compromise !

C’est Olga qui abandonne la première. Et c’est Bastien, impressionnant, qui remporte la victoire ! Ambre est 2ème et profitera donc du confort avec lui. Bastien est intouchable au prochain conseil ! Et coup de tonnerre : Denis annonce aux aventuriers qu’Olga va jouer une épreuve éliminatoire le lendemain face à 2 autres, choisis par les deux premiers !



Bastien et Ambre désignent Fouzi et Jean-Charles. Les deux premiers profitent de leur récompense et assument leurs choix… Mais sur le camps, ça fait parler !

Le lendemain, pendant que Bastien et Ambre profitent de leur petit déjeuner, place à l’épreuve éliminatoire. Et il s’agit d’un classique, les boules à empiler. Olga remporte la victoire et continue donc l’aventure ! Mais après plus d’une heure, Fouzi et Jean-Charles y sont toujours !

Jean-Charles finit par y arriver, il sauve sa peau tandis que Fouzi est éliminé de ce Koh-Lanta. Denis informe Olga et Jean-Charles qu’ils vont rejoindre une plage déserte où un coffre les attend. Ils sont maitres de leur destin !

Si vous avez manqué l’épisode 13 de Koh-Lanta ce mardi 24 mai 2022, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le 31 mai pour suivre l’épisode 14 de « Koh-Lanta, Le Totem Maudit ».

