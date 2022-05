« Mask Singer » : le Cerf démasqué, qui s’y cachait ? Réponse ! (VIDEO)

5 ( 6 )

« Mask Singer » du 13 mai 2022 – Alors que la grande finale de « Mask Singer » est diffusée ce vendredi soir, c’est le Cerf qui a été éliminé le premier parmi les trois finalistes. Il ne sera donc pas sacré gagnant et il a du se démasquer le premier !







Sans grande surprise, il s’agissait de… Laurent Ournac !







Laurent Ournac termine donc 3ème, sur le podium de cette saison 3 de « Mask Singer ». Les enquêteurs l’ont félicité pour son parcours et ses prestations au top !

VIDÉO le Cerf démasqué



Rappel des indices sur le Cerf

– « Aujourd’hui je suis le Cerf mystérieux et ténébreux. Mais quand vous m’avez connu, d’autres adjectifs étaient collés à mon nom. Et ce n’était pas forcément top ! Et ça peut vite vous coller à la peau, comme un rôle. Quand on vient de là où je viens, il faut toujours faire ses preuves deux fois plus que tout le monde »

– « Ce ne sont pas les millions de téléspectateurs qui diront le contraire. J’ai su transformer l’essai, mettre du piment là où on s’y attendait pas, et je me suis retrouvé en première ligne. Les interviews, la presse, la radio, à un moment tout le monde voulait me parler ! »

– « C’est pas mon style d’échouer en demi-finale, je suis plutôt du genre à ramener la coupe à la maison ! »

– « J’ai partagé la scène avec un groupe mondialement connu »

– « Le freestyle, la scène, ça me connait ! Je suis un vrai saltimbanque qui touche à tout. Et malgré les apparences, je suis plus ange que démon »

– « J’aime l’esprit de bande, ça me fait voir la vie en rose. Je peux être le roi des gaffes ! Vous m’avez vu sur des écrans de toutes tailles. Mais au début, le deal n’était pas gagné. Allumer le feu, faire naitre la flemme, persuader, convaincre… Big challenge ! Il a fallut faire ma place dans ce club très fermé. Depuis, j’ai porté pas mal de casquettes différentes. Le succès n’a pas toujours été au rendez-vous, mais je peux quand même me vanter d’avoir rassembler plusieurs millions de personnes lors de mes passages ! On m’a même confié les rennes de gros programmes »

– « Ce qui est certain, c’est que j’ai plus d’une corde à mon arc. Peut être grâce à mes fréquentations très variées : sportifs, humoristes, chanteurs, et tout le reste ! »

– « J’aimerai trop que ça dure toute la vie comme dans une comédie romantique »

– « Si aujourd’hui je me présente solo devant vous, ce n’est pas mon habitude ! Et oui, le cerf est un animal sociable. Surtout quand il a de jolies fréquentations »

– « Depuis le tout début, à l’époque où je servais les cafés, je sais que c’est important le casting, surtout dans nos métiers. J’ai exercé plein de métiers. Un vrai saltimbanque ! »

– « La vie est belle, à croire que j’ai un petit ange gardien au dessus de moi »

– « Il est à l’opposé de ce que vous avez l’habitude de voir de moi »

– « Je n’ai rien préparé, je vais y aller my way, au feeling »

– « J’ai déjà participé à une cérémonie des NRJ Music Awards »

– « Attention le cerf s’apprête à remonter su scène. Ce n’est pas la première fois ! Même si je suis très associé à un tube, j’en ai un de plus sous le sabot. Je me suis retrouvé sur scène avec des groupes mondialement connus. J’ai eu des couvertures à la pelle. Il a été question de faire de la comédie musicale après mon premier single, mais ce n’était pas pour moi. »

– « Le cerf est comme un poisson dans l’eau. Faut dire que la scène et lui c’est une longue histoire d’amour. Le cerf sait faire les vieux de biche, un vrai prince charmant ou presque. J’ai chanté avec de grands artistes et j’ai surtout joué plus de 200 spectacles différents. Je vais vous faire une confidence, vous ne me connaissez pas au départ sous ma véritable identité. Le petit ce-cerf d’amour est pris. »

Du côté des objets indices, on a pu voir : un ange, une boîte de sardines, le mot « au feeling », une trottinette, des boules de pétanque, un drapeau LGBT, un piment, les lettres A B, un costume de Robin des Bois, un portrait de Vanessa Demouy

