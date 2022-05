« Par le bout du nez » : une pièce de théâtre ce soir sur France 2 (mardi 31 mai 2022)

5 ( 5 )

« Par le bout du nez » c’est le titre de la pièce de théâtre que vous propose de découvrir France 2 ce soir, mardi 31 mai 2022, à partir de 21h10. Une pièce de Matthieu Delaporte et Alexandre De la Patellière, mise en scène par Bernard Murat et avec François Berléand et Antoine Duléry dans les rôles principaux.







Par le bout du nez : résumé

Alors qu’il doit prononcer son discours d’investiture, le tout nouveau président de la République est pris d’une absurde démangeaison nasale. Incapable de prendre la parole en public sans se ridiculiser, il est contraint de rencontrer un célèbre psychiatre. Mais il est difficile de s’allonger quand on s’est promis de redresser la France ! Ils n’ont qu’une heure : ça tombe bien, c’est la durée d’une séance. Alors qu’il y a urgence, et que les secrets remontent à la surface, les deux hommes se lancent dans un duel où chacun essaye de prendre le pouvoir. Entre le Président et le Psy, qui aura le dernier mot ?

Pour la petite info, cette pièce a été captée depuis le Théâtre Libre et adaptée de la pièce El Electo de Ramon Madaula.

La bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre pièce de théâtre, à découvrir sans faute ce soir sur France 2.



Juste après : “Times Square”

Surplombant Times Square, dans un loft aussi défraîchi que son occupant, Matt Donavan est un comédien foutu, laissé sur la touche par le métier du fait d’un sale caractère et d’une passion sans doute un peu trop grande pour le whisky. Mais l’arrivée soudaine de Sara, jeune comédienne cherchant un homme de théâtre apte à lui faire préparer une audition pour Roméo et Juliette, pourrait bien réveiller notre grincheux et raviver sa passion.

Commence alors entre ces deux-là dix jours de travail intense, de rires, d’engueulades et de complicité où les méthodes un peu loufoques de Matt vont finir par polir la jeune artiste et lui faire espérer le rôle.

Une comédie théâtrale contemporaine qui nous rappelle combien cet art est un besoin essentiel.

Avec : Guillaume de Tonquédec, Camille Aguilar, Marc Fayet, Axel Auriant.

Du théâtre ce soir sur France 2

