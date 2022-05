Sommaire et reportages « Sept à huit » du dimanche 8 mai 2022

4.9 ( 7 )

Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 8 mai 2022 – Ce dimanche soir, comme chaque semaine, Harry Roselmack vous donne rendez-vous comme chaque dimanche soir sur TF1 dès 17h15 pour suivre le magazine d’information « 7 à 8. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de l’émission de cette semaine.







« Sept à huit » du dimanche 1er mai 2022 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Hôtels de luxe et logements sur des plages de rêve. Après la pandémie, la Thaïlande casse les prix. Les bons plans d’une destination de plus en pus attractive.

Dans « 7 à 8 »



🔵 Le fléau des décharges sauvages. Enquête sur des pollueurs organisés en réseaux. Pourquoi le trafic de déchets rapporte-t-il aujourd’hui beaucoup d’argent ?

🔵 Les clandestines de Kaboul, comment les femmes résistent aujourd’hui aux interdits des Talibans. Reportage choc en Afghanistan.

🔵 Et dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo Mara, Yannick Noah. Il se fait rare dans les médias depuis plusieurs années… Yannick Noah a pourtant accepté de répondre aux questions d’Audrey Crespo-Mara pour le Portrait de la Semaine de Sept à Huit.

Dans cette interview, on découvre le joueur de tennis d’un calme et d’une sagesse qu’on ne lui connaissait pas. Pour Sept à Huit, le vainqueur de Roland Garros en 1983, raconte sa vie qu’il mène aujourd’hui au Cameroun où il est né il y a un peu plus de 60 ans.

Depuis plus d’un an, Yannick Noah s’est installé dans le village des Noah. A la mort de son père (il y a 5 ans), il en est même devenu le chef. À quoi ressemble cette nouvelle vie ? Comment lui, qui a toujours rêvé de rassembler ses deux familles, ses deux cultures, vit-il son métissage ? Quel regard pose-t-il sur la France qui a emmené Marine Le Pen aux portes du pouvoir ?

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 8 mai 2022.

Pour les découvrir rendez-vous demain soir à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.

