Demain nous appartient spoilers : de nouvelles victimes, le mariage de Louise et Bart, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 9 au 13 mai)

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 9 au 13 mai 2022 – En ce début de week-end et comme chaque samedi, il est temps pour les fans du feuilleton de TF1 « Demain nous appartient » d’en savoir plus sur ce qui les attend. En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par les nouvelles victimes du tueur en série !







En effet, il va s’en prendre à une femme qui vend des robes de mariées… Sara et Nordine la retrouvent morte dans sa camionnette !

Le procureur comprend que Chloé est la prochaine cible du tueur, il veut l’utiliser comme appât ! Mais il a aussi décidé de s’en prendre à Vanessa. Bart et Louise se marient mais le danger n’est pas loin…



Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 9 au 13 mai 2022

Lundi 9 mai (épisode 1181) : Sébastien fait passer ses intérêts personnels avant sa conscience professionnelle. Chloé aide la police à arrêter le meurtrier. Sara et Roxane sont en proie à une nouvelle vie. Victoire découvre le petit secret de Samuel.

Mardi 10 mai (épisode 1182) : Interrogé par la police sur sa présence lors de l’opération, Tristan doit trouver les arguments pour se défendre. Les récents événements bouleversent les plans de Bart et Louise. Etienne doit jouer les conseillers d’orientation. Charlie ne veut plus se cacher.

Mercredi 11 mai (épisode 1183) : Mercier laisse un message à l’attention de la police. La liste des victimes pourrait s’allonger encore un peu plus. Victor trouve quelqu’un à qui se confier sans crainte d’être jugé. Etienne prend le parti de l’amour.

Jeudi 12 mai (épisode 1184) : A l’hôpital, Vanessa peine à se remettre de ses émotions, mais Georges la soutient. La vague de terreur qui déferlait sur Sète prend fin et la vie peut enfin reprendre son cours. La police peut compter sur la motivation sans faille de sa nouvelle recrue. Christelle pense connaître l’identité du corbeau qui fait chanter Sylvain.

Vendredi 13 mai (épisode 1185) : Le mariage de Bart et Louise promet d’être inoubliable. Tout le monde lève son verre pour célébrer leur amour. Raphaëlle apprend la triste vérité sur Dorian. Samuel et Victoire forment un couple passionnel et volcanique.

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 9 au 13 mai 2022

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

