« Top Chef » du 18 mai 2022 : Louise en danger ? Qui sera éliminé ce soir ?

« Top Chef » du 18 mai 2022. Ce soir sur M6, 14ème épisode de la nouvelle saison de « Top Chef » sur M6. Rendez-vous à partir de 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY. Ce soir, la compétition s’intensifie car ils ne sont plus que 5 candidats en lice pour le titre de Top Chef 2022







« Top Chef » du 18 mai 2022 : les épreuves et recettes de ce soir

Épreuve 1 : surprendre le chef Jean Imbert avec un grand classique de la cuisine française : le vol au vent

Les candidats seront dégustés et jugés par l’un des chefs les plus talentueux de sa génération, le gagnant de la saison 3 de Top Chef : Jean Imbert. Depuis sa victoire il y a 10 ans, Jean Imbert a poursuivi son ascension fulgurante. À 40 ans, il vient de décrocher sa première étoile et a repris les rênes d’un des plus grands palaces parisiens à la suite d’Alain Ducasse : un challenge qu’il a relevé en s’inspirant des recettes qui ont fait les grandes heures de la cuisine française, tout en restant profondément moderne. Et c’est sur un grand classique de la cuisine française – qu’il a lui-même modernisé – qu’il va challenger les candidats : le vol au vent. À la clé pour le vainqueur de cette épreuve : une place pour les quarts de finale !

Épreuve 2 : surprendre les chefs de brigade avec une simple tomate

Les candidats ne seront pas coachés par leur chef de brigade habituel mais par trois chefs prestigieux, qui ont marqué cette saison : Dominique Crenn, Alexandre Mazzia et Alexandre Gauthier. Pour cette épreuve, les chefs ont choisi comme thème la tomate. Charge aux candidats d’imaginer des recettes créatives autour de ce produit pour surprendre les chefs puisqu’Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Paul Pairet et Glenn Viel dégusteront leurs plats à l’aveugle. Les candidats qui auront réalisé les deux meilleures assiettes gagneront leur place en quart de finale.

La dernière chance : l’agneau

Les deux candidats qui ne sont pas encore qualifiés vont s’affronter dans un ultime duel autour d’un produit : l’agneau… À la fin de ce face-à-face, l’un d’entre eux quittera définitivement le concours, l’autre accèdera aux quarts de finale du concours.



Extrait vidéo

Peu concentrée, Louise va faire une erreur qui pourrait lui coûter sa place dans Top Chef… Regardez ces images…

Là, clairement, j'ai fait de la merde !"

Louise l'avoue : elle n'était pas concentrée et a fait une erreur qui pourrait lui coûter sa place dans Top Chef 😲#TopChef, mercredi à 21.10 pic.twitter.com/n5ucqxEmRx — M6 (@M6) May 17, 2022

Qui remportera la dernière place pour les quarts de finale ? Qui quittera définitivement les cuisines de Top Chef ?

