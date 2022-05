« Visions » du 30 mai 2022 : ce soir c’est l’heure du final sur TF1

5 ( 5 )

« Visions » du 30 mai 2022 : ce soir les deux derniers épisodes ! Et oui c’est déjà l’heure du final pour « Visions » la nouvelle mini-série de la chaîne portée par Louane et Soufiane Guerrab.







Publicité











Publicité





Dans cette série, Sarah, une psychologue pour enfants va tisser un lien particulier avec Diego qui a d’étranges visions depuis la disparition d’une fillette.

« Visions » du 30 mai 2022 : vos épisodes de ce soir

Épisode 5 : Pour Romain, il est maintenant évident que les visions de Diego correspondent à des scènes de crimes non résolus. Les morts s’adressent à lui pour qu’ils les aident à transmettre un message : celui de les retrouver. De son côté Sarah, perturbée personnellement par les révélations de Diego, part à la recherche de son passé pour découvrir ce qu’il lui est arrivé lorsqu’elle était enfant.

Épisode 6 : Suite à la découverte macabre des corps de plusieurs personnes disparues dans des endroits dessinés par Diego, Romain et son équipe sont remis sur l’enquête. L’homme qu’il traque est un tueur en série, ça ne fait plus aucun doute. Sarah, de son côté, est persuadée que Diego le connaît très bien et que c’est la raison pour laquelle ses visions se manifestent. Il faut donc aller très vite car si ce tueur comprend que l’enfant est le seul à pouvoir le reconnaître, alors Diego est en grand danger…



Publicité





La bande-annonce

Voici la bande-annonce de cette dernière soirée…

📺 Lundi à 21h10 sur @TF1 découvrez les deux derniers épisodes de #Visions en association avec #RFM !! 😍 pic.twitter.com/ul8MkLS9E0 — RFM France (@RFMFrance) May 28, 2022

Retrouvez « Visions » ce soir sur TF1 ou en replay sur MYYF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note