« Meurtres au paradis » du 30 mai 2022 : les épisodes de ce soir sur France 2 (rediffusion)

« Meurtres au paradis » du 30 mai 2022 : ce soir votre série « Meurtres au paradis » est en mode rediffusion dès 21h10 ou en replay sur France.TV.







« Meurtres au paradis » du 30 mai 2022 : les épisodes de ce soir

Épisode « Meurtres dans la matinale » (saison 10) : Un policier britannique est retrouvé assassiné dans une chambre forte, sur l’île paradisiaque de Sainte-Marie. L’inspecteur Richard Poole est envoyé pour enquêter aux Caraïbes. Si seulement il ne détestait pas le soleil, la mer et le sable fin.

Épisode « L’entrepôt aux esprits (saison 4) : Pendant le festival Mouri, le propriétaire d’une distillerie est poignardé dans le dos alors qu’il se livrait à une séance de spiritisme. Les cinq participants se tenaient la main pour entrer en contact avec l’esprit de Mama Beth, qui vivait dans les années 1850. Bien malin le meurtrier qui aura pu déjouer la surveillance de toutes les autres personnes présentes. Les hypothèses les plus saugrenues sont émises. Et si le spectre était l’auteur de l’assassinat ? Après le départ du sergent Best, le commandant Patterson décide d’aider Goodman et Bordey dans leur enquête en attendant la nouvelle recrue…

« Meurtres au paradis » vous donne rendez-vous ce soir sur France 2 et en replay sur France.TV.



