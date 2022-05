EXCLU Plus belle la vie : Babeth et Manon de retour, Barbara agressée, Eric avance

5 ( 3 )

EXCLU Plus belle la vie en avance : les intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 24 juin 2022 Alors que le long week-end s’achève, comme chaque dimanche soir, il est temps pour les accros à « Plus belle la vie » d’en savoir plus sur ce qu’il va se passer dans les prochains épisodes. En effet, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.







Et dans trois semaines, on peut vous dire que Abdel démarre une vraie relation avec Elisa.

Vincent Marceau, le père d’Elisa leur propose un déjeuner. Abdel n’est pas très à l’aise avec cette idée mais est forcé d’accepter pour Elisa. Pendant le déjeuner, Abdel reste sur ses gardes et se renseigne sur les montages financiers de BTC. Mais Vincent Marceau a réponse à tout, lui assurant que tous ses montages sont légaux.



Abdel est désolé pour Barbara, mais il ne peut pas voler l’ipad de Vincent Marceau. D’un parce qu’il est l’avocat de Tim et de deux, ce n’est pas légal. Mais en plus, il ne veut pas trahir la confiance d’Elisa. Tim et Barbara vont, devoir se débrouiller autrement. Abdel arrive pour la soirée chez les Marceau, il fait son entré dans le grand monde, dans un univers huppé. Revel, Mme la préfète mais aussi Lougane sont présents…

Barbara et Tim ont eu ce qu’ils voulaient : mettre un bon coup de pied dans la fourmilière alors Abdel demande à Barbara d’arrêter. Tim peste contre Barbara qui a préféré écouter Abdel. Ce dernier est en train de changer de statut, et Elisa lui propose d’occuper ses locaux pour recevoir ses clients. Il va se faire paquet de fric désormais notamment grâce à Dutreille qu’il facture 2000 euros l’heure…

Barbara se fait agresser ! Elle se rend chez Abdel et accuse directement ses nouveaux amis de BTC d’être dans le coup. Barbara se rend au commissariat porter plainte avec Tim et joue franc jeu avec Patrick : l’agression ne peut venir que de Marceau. De son coté, Karim est venu rendre visite à son fils et le soutenir dans l’épreuve qu’il traverse avec cette affaire qui implique Barbara, Tim et Elisa…

De l’eau a coulé sous les ponts et Babeth et Manon font leur grand retour au Mistral avec l’échange de bébé. Manon va s’installer dans un studio au-dessus de l’appart des Nebout… Babeth organise un déjeuner entre ses filles et Manon. Si Emilie tente de faire des efforts, Léa est beaucoup moins enthousiaste… Quelques jours plus tard, Babeth est revenue travailler à l’hôpital. Avec Léa, elles prennent en charge un patient à risque et apprennent dans la foulée qu’il a la tuberculose…

Simon et Eric ont passé un super week end ensemble. Quelques jours plus tard, Eric a rendez-vous pour déjeuner avec Simon mais ce dernier lui pose un lapin. Il envoie un message pour s’excuser plus tard et propose à Eric de le rejoindre en Camargue. Eric met le GPS et part rejoindre celui qui fait battre son cœur…

