Audiences TV prime 2 juin 2022 : « HPI » écrase encore tout le monde ! En ce premier jeudi du mois de juin, nouveau carton d’audience pour « HPI » sur TF1. 8.61 millions d’inconditionnels soit 40.8% du public présent devant son poste de télévision pour l’épisode inédit. En moyenne les deux épisodes ont pu compter sur 6.83 de fans.







Comme toujours énormes cartons sur cibles avec jusqu’à 50% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats ou 48% sur les 15-24 ans.

Audiences TV prime 2 juin 2022 : les autres chaînes à la ramasse

Pour les autres chaînes, c’est soupe à la grimace. France 2 est très loin derrière avec « Envoyé Spécial » dont les reportages du jour n’ont convaincu que 1.56 million de personnes, soit 8.1% des téléspectateurs.

France 3 est également à la peine avec la rediffusion du film « L’armée des ombres » de Jean-Pierre Melville vu ou revu par 1.42 million de cinéphiles (7.9% de pda).

Flop pour M6 et le film « The Queen » de Stephen Frears. Diffusé dans le cadre du jubilé d’Elisabeth II, et porté par Helen Mirren, il n’a rassemblé que 1.14 million de personnes, soit 5.9% de l’ensemble du public.

France 5 complète le top 5 avec son documentaire inédit « L’odyssée d’Hubble : Un oeil dans les étoiles ». Il a suscité la curiosité que de 736.000 passionnés (pda 3.6%).

