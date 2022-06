« Envoyé Spécial » du jeudi 2 juin 2022 : sommaire et reportages de ce soir sur France 2

5 ( 6 )

« Envoyé Spécial » du jeudi 2 juin 2022. Votre magazine « Envoyé Spécial » vous attend ce soir sur France 2 ou en replay sur France.TV. Et comme chaque semaine il nous sera présenté par Elise Lucet à partir de 21h10. Et nous vous proposons d’en découvrir comme toujours le sommaire.







Comme nous nous l’indiquons chaque semaine, ce sommaire peut bien sûr évoluer en fonction de l’actualité. Il n’est donc pas impossible qu’il puisse être modifié d’ici à ce soir…

« Envoyé Spécial » du jeudi 2 juin 2022 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 La France des armes

Les Français sont-ils plus armés qu’il n’y paraît ? Entre les chasseurs et les licenciés dans les clubs de tir qui ne cessent d’augmenter depuis dix ans, les armes circulent en France de manière tout à fait légale. Mais est-ce sans danger ? Quels contrôles existent ? Fugitifs armés, tireurs retranchés, militants cachés des causes les plus extrêmes, « Envoyé spécial » a enquêté dans cette France qui parfois dégoupille.



Un reportage de Clément Le Goff, Giona Messina et Gaëlle Pidoux.

🔴 Profs : à l’école des armes

Face à la recrudescence des fusillades de masse dans les écoles, en 2007, le Texas a autorisé les enseignants à porter des armes à l’intérieur des salles de classe. Depuis, à travers les Etats-Unis, une vingtaine d’autres Etats ont légiféré dans ce sens. Une équipe d’ »Envoyé spécial » a filmé une enseignante dans l’Etat de l’Ohio. Diana devra faire usage de son arme en cas d’irruption d’un tireur dans l’école, alors que ses élèves n’ont que 7 et 8 ans. Dans son établissement, une quarantaine d’enseignants et personnels éducatifs ont suivi une formation au maniement des armes.

En août 2016, l’Etat du Texas a franchi un nouveau cap en autorisant les étudiants à porter une arme dans les universités. Une décision très contestée sur le campus d’Austin, où « Envoyé spécial » a suivi un étudiant qui assiste à ses cours avec son arme.

Un reportage de Kristian Autain, Loup Krikorian et Nils Montel.

🔴 La voiture nous rend-elle fous ?

Une jeune femme qui se fait fracturer la mâchoire à cause d’un coup de klaxon, un cycliste passé à tabac à cause d’un signe de la main, après deux ans de vie au ralenti, les violences au volant se multiplient. Mais au-delà de ces actes extrêmes, on sent comme une tension sur nos routes entre les automobilistes, les cyclistes et les piétons. Pourquoi même les plus calmes d’entre nous perdent-ils leur sang-froid en voiture ? Qu’est-ce qui nous fait sortir de nos gongs en conduisant ?

Un reportage d’Olivier Sibille.

🔴 Tok-Tok : le troisième tour ?

Lors du premier tour de la présidentielle, nous étions à Beuvry, dans le Pas-de-Calais, terre de gauche désormais conquise par le Rassemblement national. Pour ces législatives, notre reporter Arnaud Muller, natif de la ville, est retourné rencontrer ces politiques locaux qui se battent pour ce qui est devenu le troisième tour de la présidentielle. Ici comme ailleurs, la gauche espère prendre sa revanche…

Un reportage d’Arnaud Muller.

