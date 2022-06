Demain nous appartient du 29 juin : Karim doit faire un choix (résumé + vidéo épisode 1218 en avance)

4.8 ( 6 )

Demain nous appartient épisode du mercredi 29 juin 2022, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1218 de DNA – L’opération de Karim ne s’est pas passée comme prévu dans votre série quotidienne « Demain nous appartient » et ce soir il doit faire un choix. En effet, il ne sent plus sa main et Renaud lui annonce que les nerfs de son épaule ont été touchés… Seule chance : une opération de micro-chirurgie qui n’est pas sans risque !







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1

Demain nous appartient spoilers : Camille a tué Stanislas, Karim gravement blessé, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 27 juin au 1er juillet)







Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1218



La police a de nouvelles pistes au sujet de l’explosion du Mas. La glacière a bien été fermée de manière hermétique pour qu’elle explose. Ce n’est pas un accident ! Georges a deux premiers suspects en tête…

Pendant ce temps là, de nouvelles épreuves attendent Karim. Et les photos de Sofia divisent… Quant à Raphaëlle, elle chasse les vieux démons.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1218 du 29 juin 2022

