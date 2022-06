Demain nous appartient spoilers : Camille a tué Stanislas, Karim gravement blessé, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 27 juin au 1er juillet)

3.7 ( 3 )

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 27 juin au 1er juillet 2022 – Si vous êtes fan du feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient », c’est le moment d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine. En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par l’éclatement de la vérité sur la mort de Stanislas.







En effet, Martin lève enfin le voile sur ce qui s’est passé et découvre la vérité. Et c’est Camille qui a poignardé Stanislas pour se défendre ! L’adolescente est terrifiée mais dit la vérité. Sa soeur, Maude, est de retour à Sète.

De son côté, Alex est encore une fois dans la tourmente. Une explosion saccage déjà le nouveau mas le soir de son inauguration. Karim est gravement blessé et doit être opéré au bras. C’est Renaud qui se charge de l’opération alors que Karim pourrait perdre l’usage de son bras et ainsi ne plus pouvoir exercé son travail…



Quant à Sofia, elle fait son grand retour à Sète. Et elle revient avec son lot de secrets…

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 27 juin au 1er juillet 2022

Lundi 27 juin (épisode 1216) : Martin découvre enfin toute la vérité. La famille Roussel compte désormais un nouveau membre. Judith a une idée qui pourrait tout déchirer pour l’inauguration du mas. Elsa est absolument comblée.

Mardi 28 juin (épisode 1217) : Karim doit s’en remettre aux mains expertes de Renaud. La police découvre les causes de l’explosion et décide d’ouvrir une enquête. Sofia rentre de Londres, des secrets pleins les valises. L’avenir de Camille est encore incertain.

Mercredi 29 juin (épisode 1218) : De nouvelles épreuves attendent Karim. Divers témoignages orientent la police vers un potentiel suspect. Les photos de Sofia divisent. Raphaëlle chasse les vieux démons.

Jeudi 30 juin (épisode 1219) : L’agresseur d’Alex ne se trouvait pas au mas par hasard. De nouveaux éléments permettent à la police d’explorer d’autres pistes. Au Spoon, les clients boudent les huîtres de Jeanne. Poussé par Mona, Nathan décide de provoquer le destin. Sofia lit en Manon comme dans un livre ouvert.

Vendredi 1er juillet (épisode 1220) : Le malaise d’Audrey cache peut-être autre chose. Au mas, une violente altercation pousse Judith à prendre une décision difficile. Manon fait face à une redoutable adversaire. Timothée a besoin de réponses.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 27 juin au 1er juillet 2022

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

