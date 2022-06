Ici tout commence du 21 juin : le plan de Deva et Jasmine (résumé + vidéo épisode 426)

4.8 ( 5 )

Ici tout commence du mardi 21 juin, résumé et vidéo extrait de l’épisode 426 – Alors qu’elles ont été virées, Jasmine et Deva ont un plan ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, pour montrer leur sérieux, elles proposent à Lisandro de rester bosser au Double A… Et pendant ce temps là, Charlène annonce à Célia qu’elle compte bien passer ses examens !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 426



A l’approche des examens de fin d’année, le stress monte pour tous les élèves. Quelle épreuve va tomber ? Les paris sont lancés ! De son côté, Charlène a un plan pour passer elle aussi les examens…

A l’institut, Charlène navigue entre courants chauds et courants froids. Au Double A, Lisandro obtient une opportunité pour les 1ère année virés. A La table des Rivière, Tony joue au docteur des cœurs.

Ici tout commence – extrait vidéo du 21 juin

