Ici tout commence spoilers : les exclus se rebellent, Célia veut abandonner, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 20 au 27 juin)

4.5 ( 11 )

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 20 au 27 juin 2022 – Vous êtes fan de « Ici tout commence » et impatient d’en savoir plus sur ce qui va se passer la semaine prochaine ? Alors comme chaque week-end, c’est le moment ! En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Publicité





On peut vous dire que la semaine va être marquée par les examens des 2ème année.







Publicité





En effet, si Tom, Ambre, Deva et Jasmine n’ont pas dit leur dernier mot et veulent s’attaquer à Teyssier, les 2ème année passent leurs examens et c’est rendu pour Célia ! Elle est en guerre avec Charlène et tous les coups sont permis…

Célia pense carrément à quitter l’institut et tout abandonner !



Publicité





C’est toujours compliqué entre Rose et Clotilde, qui peinent à se mettre d’accord. Et Tony dit la vérité à Gaëtan sur les raisons de sa venue…

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 20 au 27 juin 2022

Lundi 20 juin (épisode 425) : Un élève de l’institut se fait hacker ! En salle vidéo, Axel réussit à surprendre son père. L’avenir des 3ème année est contrarié par les tensions entre Rose et Clotilde…

Mardi 21 juin (épisode 426) : A l’institut, Charlène navigue entre courants chauds et courants froids. Au Double A, Lisandro obtient une opportunité pour les 1ère année virés. A La table des Rivière, Tony joue au docteur des cœurs.

Mercredi 22 juin (épisode 427) : Examens sous tension en cuisine ! De son côté, Deva n’a plus rien à perdre, elle parle à cœur ouvert. Crise de panique sur la route des marais…

Jeudi 23 juin (épisode 428) : En cuisine, Charlène et Célia font une représentation de Guerre et Paix. A l’économat, Théo est témoin d’une disparition suspecte. De son côté, Tony avoue toute la vérité à Gaëtan.

Vendredi 24 juin (épisode 429) : Douche froide pour Célia : tel est pris qui croyait prendre. De son côté, Jasmine fait une surprenante proposition à Axel. Entre Rose et Clotilde, c’est la croix et la bannière.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 20 au 27 juin 2022

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note