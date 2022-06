Ici tout commence spoilers : Teyssier mise sur Salomé, un plan secret, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 27 juin au 1er juillet)

4.8 ( 6 )

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 27 juin au 1er juillet 2022 – Si vous êtes accro à la série « Ici tout commence » et curieux de découvrir ce qui va se passer la semaine prochaine, alors c’est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







On peut vous dire que la semaine va être marquée par les examens des 3ème année.







En effet, Teyssier annonce aux 3ème année que celui ou celle qui sera major de promo aura le privilège de l’accompagner et être son second au championnat de pâtisserie ! Et Teyssier avoue à Salomé qu’il mise sur elle, il veut qu’elle soit major de sa promo !

De leur côté, Antoine et Clotilde élabore un plan pour réintégrer les 1ère année virés par Teyssier. Ils s’organisent secrètement pour leur faire repasser une épreuve…



Et enfin de semaine, une ancienne histoire d’amour va refaire surface.

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 27 juin au 1er juillet 2022

Lundi 27 juin (épisode 430) : Contre toute attente, les 3ème année apprennent une nouvelle excitante. Rose n’a pas dit son dernier mot avec Clotilde : l’arroseur sera arrosé. Coup de théâtre à L’institut : Antoine prend une dangereuse décision.

Mardi 28 juin (épisode 431) : Effervescence en cuisine, les 3ème année mettent les petits plats dans les grands. De son côté, Souleymane est pris de doutes concernant Deva. Stupeur dans l’équipe pédagogique, Louis au secours de la veuve et l’orphelin.

Mercredi 29 juin (épisode 432) : Grande annonce de Teyssier… en prévision du choc des Titans. Une organisation clandestine se forme en secret à l’institut. Stupeur de deux anciens amants qui se retrouvent face-à-face.

Jeudi 30 juin (épisode 433) : Lors de l’épreuve finale, Enzo choque les autres élèves. Contre toute attente, Théo devient une pièce maîtresse du plan d’Antoine et Clotilde. Coup de théâtre pour Rose, Clotilde sort son arme secrète.

Vendredi 1er juillet (épisode 434) : Effroi en cuisine : un trouble-fête s’invite à la dernière minute. Un couple séparé continue de se déchirer… Le secret d’une histoire d’amour passée refait surface.

