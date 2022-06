4.2 ( 5 )

« Jurassic World : Fallen Kingdom », « Lola et ses frères » et « Toy Story 4 » … 3 films inédits en clair ce soir à la télé. Dans des genres totalement différents, ils feront la joie des petits et des grands. Ne vous reste plus qu’à faire votre choix.







« Jurassic World : Fallen Kingdom » : sur TF1

Sur Isla, Nubar, à 190 kilomètres à l’Ouest du Costa Rica, des hommes récupèrent un échantillon d’os de dinosaure, qui gît dans les fonds marins, avant d’être menacés par une gigantesque créature marine tapie dans les profondeurs. Trois ans plus tard, et peu de temps après les événements survenus au parc de Jurassic World, au même endroit, la scientifique Claire Dearing lutte pour que les dinosaures soient sauvés d’une extinction prochaine due à un éruption volcanique. Elle trouve un allié de poids en la personne du richissime Benjamin Lockwood, ami du défunt John Hammond, à l’origine du premier Jurassic Park.

Rendez-vous sur TF1 dès 21H10 sur TF1 ou en streaming sur MYTF1.

« Lola et ses frères » sur France 2

Lola, jeune avocate, a deux frères : Benoît, qui se marie pour la troisième fois avec Sarah et Pierre, qui est toujours en retard. Chacun tente à sa façon de trouver le bonheur. Lola tombe amoureuse de Zoher, un de ses clients fraîchement divorcé. Benoît réagit mal quand Sarah lui annonce qu’elle est enceinte et provoque son départ. Pierre, quant à lui, est licencié brutalement pour faute professionnelle. Il tente de cacher sa situation et continue à mener grand train. Malgré les embrouilles, les disputes et les reproches, Lola, Benoît et Pierre restent inséparables.

Rendez-vous sur France 2 dès 21H10 sur TF1 ou en streaming sur France.TV

« Toy Story 4 » sur M6

Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires – Andy puis Bonnie – et de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Fourchette, un nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la chambre de Bonnie, met toute la petite bande en émoi. C’est le début d’une grande aventure et d’un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Le cowboy va découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un jouet…

« Vers l’infini et au-delà ! » 🚀

Les jouets les plus décadents sont de retour dans une aventure inédite, avec un nouveau qui rejoint la bande : Fourchette ! Suivez leur extraordinaire voyage dans #ToyStory4, le film inédit des studios Disney Pixar, dimanche à 21.10 🧸 pic.twitter.com/Rls77FtSHq — M6 (@M6) June 3, 2022

Rendez-vous sur dès 21H10 sur M6 ou en streaming sur 6PLAY

Alors « Jurassic World : Fallen Kingdom », « Lola et ses frères » ou « Toy Story 4 » ? Vers quelle chaîne se portera votre choix en ce dimanche soir ?

