« Commissaire Dupin » du 5 juin 2022. Un seul inédit et voilà le beau « Commissaire Dupin » en mode rediffusion. Deux épisodes au programme ce soir dès 21h10 sur France 3, ou en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV. Si vous l'aimez et que vous n'êtes pas séduit par l'offre cinéma des autres chaînes, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire.







« Commissaire Dupin » du 5 juin 2022 : vos épisodes en rediffusion ce soir sur France 3

S1 E8 : La croix d’Emma. Alors que George Dupin prend un café en terrasse à Concarneau, un corps s’écrase à ses pieds. C’est le Docteur Chaboseau qui vient de tomber de son balcon. Le médecin décède après avoir essayé de prononcer quelques mots. Son épouse est très confuse car elle a pris des somnifères. Elle pense avoir vu quelqu’un dans l’appartement puis se souvient avoir entendu des cris. Mais n’était-ce pas tout simplement Sieren Cléac, la nouvelle serveuse du café, qui venait de lui apporter son petit-déjeuner ?

S1 E2 : Triple meurtre aux Glénan. Un touriste découvre les cadavres de trois hommes : Lucas Lefort, directeur d’une école de voile sur l’île de Saint-Nicolas, Yannick Connan, chef d’entreprise spécialisé dans l’immobilier, et Pageot, proche de l’extrême droite, propriétaire de chevaux et de plusieurs voitures de collection. Les trois victimes ont absorbé une dose d’un puissant sédatif après un repas bien arrosé au restaurant de Solenn Nuz. Tous trois avaient l’intention de construire un complexe hôtelier sur cette île de l’archipel des Glénan, alors que la zone est protégée par la législation. De dessous de table en irrégularités, en passant par l’élimination des gêneurs, l’enquête de Dupin va révéler les recoins peu reluisants d’une petite société avide de gains et sans scrupules…

La bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre nouvelle soirée



🔍 Il fait de chaque cadavre une histoire personnelle ! « 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗗𝘂𝗽𝗶𝗻 », c'est demain à 21.10 ! pic.twitter.com/Si22JVUhmY — France 3 (@France3tv) June 4, 2022

Le « Commissaire Dupin » mène l’enquête ce soir sur France 3 et en replay sur France.TV

