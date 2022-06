« Koh-Lanta, Le Totem Maudit » : qui a été éliminé lors de l’épisode 15 ? (résumé + replay 7 juin)

5 ( 6 )

Koh-Lanta, Le Totem Maudit, épisode 15 du mardi 7 juin 2022 – C’est parti pour l’épisode 15 de « Koh-Lanta, Le Totem Maudit » après l’élimination de Nicolas lors du dernier conseil. Il rejoint le camps du jury final et on peut dire qu’il reçoit un accueil compliqué…







Nicolas s’en prend plein la tête et se fait traiter de traitre !

Pendant ce temps là sur le camps, tout le monde a la dernière ligne droite en tête. Personne ne veut sortir juste avant l’orientation et la pression monte.







Le dernier jeu de confort est annoncé. Et la récompense est à la hauteur : burger et frites, villa de luxe, piscine, baignoire, et un brownie en dessert ! Mais aussi un petit déjeuner avec oeufs et bacon !



Il s’agit d’un grand classique de Koh-Lanta : le parcours en 5 étapes. Jean-Charles est le premier éliminé, il donne son sac à Bastien. Géraldine est la 2ème éliminée, elle donne elle aussi son sac à Bastien ! Bastien est logiquement le 3ème éliminé. Il donne 6kgs à Olga, 3 à François et 6 à Ambre. Ils sont donc tous à égalité à 9kg. Olga est éliminée, François et Ambre sont finalistes. Olga donne 6kg à François et 3kg à Ambre.

C’est François qui remporte la victoire et il décide de partager ce confort avec Géraldine.

Ils savourent l’un des meilleurs conforts de l’aventure tandis que sur le camps, on mange des pates. Et le lendemain, la dernière épreuve d’immunité est annoncée. Le totem maudit est présent et sa malediction frappera le dernier !

Place à une épreuve inédite, de patience et d’équilibre avec des palets. Une épreuve qui met les nerfs de tous à rude épreuve tellement elle est difficile ! Et c’est finalement Bastien qui remporte la victoire et le totem synonyme d’immunité. Il est qualifié pour l’orientation !

Géraldine est 2ème et l’épreuve se simplifie. Olga termine l’épreuve mais trop contente, elle se tord la cheville en courant ! Ambre est avant-dernière et Jean-Charles dernier. La malediction s’abat, il a une voix contre lui pour le conseil.

Olga doit partir avec l’équipe médicale, les aventuriers ne savent pas si elle va revenir et ce que ça va donner.

Le lendemain, les aventuriers découvrent une balance. Ils ont tous perdus beaucoup de poids ! Et Olga est de retour !

C’est l’heure du conseil, avec un enjeu de taille : accéder à l’épreuve de l’orientation. Et c’est Olga qui est éliminée !

Et rendez-vous le 14 juin pour suivre l'épisode 16 de « Koh-Lanta, Le Totem Maudit ».

