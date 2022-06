Zverev opéré à la cheville après sa blessure à Roland Garros, il donne des nouvelles

5 ( 3 )

Alexander Zverev a donné des nouvelles ce mardi, quatre jour après avoir été contraint d’abandonner en pleine demi-finale de Roland Garros face à Rafael Nadal.







Publicité





Le joueur s’est blessé à la cheville en plein match et a hurlé de douleur. Un moment terrible qui lui a valu de quitter le court Philippe Chatrier en fauteuil roulant.







Publicité





Aujourd’hui, Alexander Zverev s’est exprimé sur le réseau social Instagram, expliquant avoir été opéré d’urgence.

« Ce matin, j’ai dû subir une intervention chirurgicale. Après un examen plus approfondi en Allemagne, nous avons reçu la confirmation que les trois ligaments latéraux de ma cheville droite étaient déchirés. Pour reprendre la compétition le plus rapidement possible, pour assurer la bonne cicatrisation de tous les ligaments et pour retrouver une stabilité totale de ma cheville, la chirurgie était le meilleur choix. Ma rééducation commence maintenant et je ferai tout pour revenir plus fort que jamais » a écrit le joueur allemand, qui sera numéro 2 mondial lundi prochain.



Publicité





« Je tiens encore une fois à remercier tout le monde de m’avoir soutenu pendant une période aussi difficile ❤️ »

Zverev ne pourra bien sûr pas participer à Wimbledon, le tournoi du Grand Chlem débutant dans moins de trois semaines. Il espère avoir récupéré à 100% pour l’US Open à la fin de l’été.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note