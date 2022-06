« Doc » du 8 juin 2022 : vos épisodes inédits de ce soir

5 ( 6 )

« Doc » du 8 juin 2022. Ce soir, suite de saison 2 sur TF1. Après un lancement en demi-teinte la semaine dernière, deux nouveaux épisodes inédits vous seront proposés ce soir dès 21h10.







« Doc » : piqûre de rappel

Après avoir oublié les douze dernières années de sa vie, Andrea Fanti, chef de service de médecine interne à l’hôpital, doit se reconstruire en tant que médecin et en tant qu’homme. Un rôle inspiré de l’histoire vraie de Pierdante Piccioni, médecin urgentiste italien, qu’endosse Luca Argentero avec passion et enthousiasme.

« Doc » du 8 juin 2022 : les épisodes inédits de ce soir

Épisode « Chercher l’erreur » : L’enquête sur la gestion de l’hôpital durant la pandémie et en particulier d’Agnese se poursuit. Andrea veut récupérer son poste de chef de service. Mais pour cela, il va devoir passer une série de tests qui permettront de juger s’il est apte non seulement à gérer son équipe mais aussi d’exercer. Quant à Cecilia, elle ne compte pas laisser sa place aussi facilement. Carmin Moggi a été hospitalisé dans un coma hyperosmolaire suite à sa fête d’anniversaire. Cet homme de 50 ans, diabétique, est un sujet à risque et Andrea doit le convaincre d’avoir une bonne hygiène de vie.

Épisode « Le jeune espoir » : Ludovic, un joueur de tennis promis à une belle carrière professionnelle, est admis pour des douleurs à la main gauche. Il confie à Andrea être tombé lors d’une soirée arrosée dont il n’a pas parlé à son entourage. Son cas s’avère beaucoup plus compliqué que prévu. Le chef de service doit passer son premier test d’aptitude. Caroline, qui a un faible pour Riccardo, fait tout pour l’éviter. La jeune femme est inquiète que son père veuille récupérer son poste, ce qui l’obligerait à s’en aller. Gabriel souffre de crises de panique. Elisa vit une nouvelle déception amoureuse.



Casting

Avec : Silvia Mazzieri (Alba Patrizi), Luca Argentero (Andrea Fanti), Matilde Gioli (Giulia Giordano), Sara Lazzaro (Agnese Tiberi), Alberto Boubakar Malanchino (Gabriel Kidane)

« Doc » saison 2 ça continue ce soir TF1 mais aussi en replay sur MYTF1.

