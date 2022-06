« Le Meilleur Pâtissier – Les Professionnels » saison 5 : ça commence ce soir sur M6 (jeudi 23 juin 2022)

5 ( 3 )

« Le Meilleur Pâtissier – Les Professionnels » saison 5 : ça commence ce soir, jeudi 23 juin 2022, sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY.







« Le Meilleur Pâtissier – Les Professionnels » saison 5 : à propos

ette année, la tente du Meilleur Pâtissier – les professionnels ouvre ses portes à l’excellence avec une promotion de pâtissiers parmi les plus talentueux de leur génération soigneusement sélectionnés aux quatre coins de la France et formés auprès des plus grands.

La majestueuse tente du Meilleur Pâtissier – les professionnels s’installe dans les jardins d’un nouveau château pour accueillir 7 nouveaux binômes de jeunes pâtissiers professionnels au talent exceptionnel. Armés de leur maryse, fouet et autre spatule, ces représentants de la nouvelle garde de la pâtisserie vont mettre en œuvre tout leur savoir technique et créatif pour séduire les papilles des chefs lors d’épreuves sucrées redoutables.

Chaque semaine, autour de Marie Portolano, ils s’affronteront lors de deux épreuves inédites et spectaculaires qui leur seront proposées par des invités prestigieux du monde de la pâtisserie : Sébastien Vauxion**, Johanna Le Pape Championne du Monde des arts sucrés, Quentin Bailly Champion du Monde de pâtisserie, Patrick Roger, Christophe Renou…. À eux de convaincre ces chefs invités exigeants ainsi que le jury grâce à des pâtisseries exceptionnelles !



Des défis inédits

Cyril Lignac et Christelle Brua ont placé la barre très haut cette saison pour tester le niveau de nos binômes pâtissiers et désigner le meilleur d’entre eux. À travers des défis très différents les uns des autres, ils vont pousser les candidats dans leurs retranchements. Les binômes n’auront pas d’autres choix que d’oser : oser prendre des risques, oser étonner le jury pour remporter le titre de meilleur pâtissier professionnel.

Pour la première fois, Cyril Lignac et Christelle Brua recevront à chaque épreuve un ou plusieurs chefs invités de renom qui vous proposeront des défis inédits et ambitieux dans leur domaine de prédilection.

Trompe-l’œil, gâteau alliant le dessert et le fromage, pièce artistique incroyable, gâteau en 8 textures ou encore expérience culinaire, chaque épreuve exigera de nos candidats de nouvelles ressources pâtissières et toujours plus de talent pour monter jusqu’au sommet des arts sucrés !

Les binômes de pâtissiers pourront compter bien évidemment sur la bienveillance assurée, les petites piques amusées et les papilles aiguisées de Cyril Lignac et Christelle Brua qui les aideront tout au long des épreuves à donner le meilleur d’eux-mêmes.

UNE ULTIME ÉPREUVE CONDUITE PAR PIERRE HERMÉ : LE FACE-À-FACE

Pour la première fois sous la tente du Meilleur pâtissier les professionnels, les deux binômes qui auront le moins séduit le jury et les chefs invités s’affronteront dans la nouvelle épreuve éliminatoire du face-à-face pour sauver leur place dans le concours.

Ils auront alors 1h30 pour séduire, autour d’un grand classique de la pâtisserie, le palais le plus exigeant de la pâtisserie française : Pierre Hermé. À eux de se réapproprier, sublimer et donner leur vision de ces desserts emblématiques à l’apparence simple comme le macaron, le cake ou encore la tarte.

Difficulté supplémentaire : un seul membre du binôme se mettra derrière les fourneaux. A eux de faire le bon choix car celui qui sera désigné pour pâtisser aura le destin de son binôme entre les mains

Dans l’épisode ce soir

Pour ce 1er jour sous la tente, les binômes vont être confrontés à deux épreuves de haut volée :

– l’épreuve incontournable du trompe-l’œil, sous l’égide du pâtissier champion du monde Julien Alvarez

– une épreuve particulièrement corsée qui va mêler fromage et dessert, avec pour invités le chef 2 étoiles Sébastien Vauxion et le MOF fromager Xavier Thuret.

Oui mais à l’issue de ces deux épreuves, les deux moins bons binômes iront en face-à-face et seul le meilleur conservera sa place dans le concours.

Bande-annonce

« On veut un chef d’œuvre » 🍰✨

Cette nouvelle saison de #LMP les professionnels promet d’être grandiose, délicieuse et prestigieuse !

Ne manquez pas la première émission jeudi à 21.10 pic.twitter.com/aevojDWJ3G — M6 (@M6) June 21, 2022

Cette nouvelle saison promet d’être grandiose, délicieuse et prestigieuse ! Alors ne manquez pas la première émission ce soir dès 21h10 sur M6 puis en replay sur 6PLAY.

