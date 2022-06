« Les Veuves » de Steve McQueen : ce soir sur France 2 (dimanche 26 juin 2022)

5 ( 5 )

« Les Veuves » de Steve McQueen c'est inédit en clair et c'est ce soir, dimanche 26 juin 2022, dès 21h10 sur France 2







« Les Veuves » de Steve McQueen : l’histoire

A Chicago, Harry, et sa bande, Florek, Carlos et Jimmy, s’enfuient en fourgonnette après un braquage de banque qui a mal tourné. Les hommes sont poursuivis par la police et meurent tous sous le feu des forces de l’ordre. Seulement, ils étaient en possession d’une importante somme d’argent, désormais détruite, qui appartenait au truand Jamal Manning, sur le point de se reconvertir en politicien local. Celui-ci entre alors en contact avec Veronica, la veuve de Harry, pour lui réclamer l’argent. Avec les veuves de ses complices, Veronica cherche à trouver une solution.

Interprètres

Dans les rôles principaux : Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Cynthia Erivo, Colin Farrell…

La bande-annonce

On finit comme toujours avec les images, celles de la bande-annonce



Des veuves pas tout à fait comme les autres débarquent ce soir dès 21h10 sur France 2.

