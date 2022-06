Ligue des nations « Croatie / France » du 6 juin 2022 : match en direct, live et streaming ce soir sur M6

5 ( 4 )

« Croatie / France » du 6 juin 2022 – Ce soir sur M6 c’est la 2ème journée de la Ligue des Nations pour l’équipe de France de football, qui affronte la Croatie. Une rencontre commentée en direct par Xavier Domergue et Robert Pirès.







Après leur défaite vendredi dernier face au Danemark, les Bleus doivent retrouver la victoire ce soir face à la Croatie, qui a elle aussi essuyé une défaite lors de la première journée.







« Croatie / France » : à propos

L’Équipe de France affrontera la Croatie à l’occasion du deuxième match de poule de la Ligue des Nations le lundi 06 juin au Poljud Stadium de Split en Croatie.

Pour cette 2e journée de la phase de groupes, les Croates accueilleront à Split les Bleus de Didier Deschamps. La France devra confirmer sa position de favoris de la compétition, en s’imposant au Poljud Stadium de Split, car seul le 1er de chaque poule sera qualifié pour le Final Four 2023.



La rencontre en direct live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur M6 dès 20h35. Début de la rencontre à 20h45. Xavier Domergue et Robert Pirès prendront l’antenne pour commenter en direct cette rencontre. Tout au long de la retransmission, Carine Galli nous fera vivre le match sur le bord du terrain avec les premières réactions des joueurs.

Si vous n’êtes pas chez vous mais que vous êtes connectés, via un smartphone, une tablette ou tout autre écran, rendez-vous sur 6Play (site et application) et choisissez la fonction DIRECT pour suivre la rencontre en live et streaming gratuit.

Pour plus d’images et de vidéos, rendez-vous sur la page dédiée de 6Play (Buts, replay intégral, extraits, meilleurs moments, etc…)

Score en temps réel

Sur notre site, retrouvez aussi le score en temps réel de cette rencontre et bien sûr le résultat final.

Croatie : 1 (Kramaric 83′ penalty)

France : 1 (Rabiot 51′)

TERMINÉ, MATCH NUL