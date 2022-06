Demain nous appartient spoiler : un grand retour (VIDEO)

4.2 ( 5 )

Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance vidéo – Un personnage va faire son grand retour à Sète dans quelques jours dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Il s’agit de Judith, de retour après plusieurs mois passés en Angleterre pour suivre une formation.







Elle fait la surprise à Chloé et Alex en rentrant avec quelques jours d’avance.







Elle était partie en Angleterre pour la fin de sa formation. Elle est de retour alors que Chloé et Alex ne l’attendaient qu’en fin de semaine. Judith is back et prête à travailler avec son papa.

Demain nous appartient Judith de retour à Sète

