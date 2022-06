« Maison à vendre » du 24 juin 2022 : au sommaire ce soir sur M6, une maison très encombrée !

5 ( 5 )

« Maison à vendre » du 24 juin 2022. Ce soir, sur M6 retour de votre magazine « Maison à vendre ».







« Maison à vendre » du 24 juin 2022

Ce soir Stéphane Plaza et ses équipes vont venir en aide à Patricia et Pierre d’une part; à Christelle d’autre part.

🏠 Christelle, 45 ans, et Vasco, 53 ans, ont eu une fille de 2 ans et vivent à Aulnay-sous-Bois dans une petite maison qui appartient à Vasco. Le couple souhaite déménager dans une maison plus grande et dans un environnement plus vert mais ils n’ont pas les moyens de faire un prêt-relais, et ne pourront se lancer dans un achat qu’avec l’argent de la maison d’Aulnay. Une maison de 70 m², tellement chargée qu’elle n’a attiré aucun acheteur. Stéphane Plaza va venir en aide, avec Sophie Ferjani, à ce couple d’amoureux pour vendre au plus vite et se projeter sur un nouveau projet immobilier.

🏠 Patricia, 60 ans, et Pierre, 71 ans, vivent à l’Haÿ-les-Roses. Depuis le décès du père de Pierre, ils ont en charge son appartement de Chevilly-Larue dans le Val-de-Marne dont ils doivent payer les charges. Les nombreux travaux et la décoration datée découragent le couple. C’est Stéphane Plaza qui va prendre les choses en main, avec l’aide d’Emmanuelle Rivassoux, et épauler ces dynamiques seniors à vendre au mieux cet appartement pour qu’ils puissent profiter pleinement de leur retraite.



Bande-annonce

On termine comme toujours avec les images, celles de la bande-annonce

