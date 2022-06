Mask Singer : découvrez les nouveaux enquêteurs aux côtés de Kev Adams, le seul à rester

4.8 ( 6 )

Il va y avoir du changement pour la prochaine saison de Mask Singer ! En effet, Kev Adams est le seul à rester parmi les enquêteurs tandis que Jarry, Alessandra Sublet et Anggun s’en vont.







Publicité





Après trois saisons couronnées de succès sur TF1, le phénomène « Mask Singer », présenté par Camille Combal, part en tournage pour une 4ème saison avec une nouvelle équipe d’enquêteurs prêts à tenter de démasquer les célébrités cachées derrière les somptueux et créatifs costumes.

Vitaa, Chantal Ladesou et Jeff Panacloc, artistes incontournables dans leur domaine, viennent rejoindre le champion du box-office Kev Adams, enquêteur aguerri et redoutable des trois premières saisons de « Mask Singer ».







Publicité





Sauront-ils être assez observateurs, à l’écoute et deviner le profil des personnalités cachées derrière les masques ?



Publicité





Les enquêtes promettent d’être hautes en couleur avec ces enquêteurs cinq étoiles.

Vitaa

15 ans de carrière et plus de 2 millions d’albums vendus, succès incontestable & récompensé. Des hits en rafale, VITAA est l’une des artistes les plus populaires de notre génération avec + de 10 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux et plus d’1 milliard de vues YouTube.

6 NRJ Music Awards

1 Victoire de la Musique

4 tournées évènements à guichet fermé

Récompensée « Chanson de l’année 2020 »

VITAA actuellement en tournée : « VersuS Tour » : une grande tournée des zéniths à travers toute la France, la Belgique et la Suisse. Déjà plus de 300 000 spectateurs.

Chantal Ladesou

Chantal Ladesou a fait ses armes au Conservatoire de Lille avant d’intégrer le Cours Simon à Paris. « La Classe », émission TV alors très populaire, lui donne son premier coup de projecteur. Au cinéma, elle interprète différents rôles jusqu’à obtenir le rôle-titre dans la trilogie de « C’est quoi cette mamie » de Gabriel Julien Laferrière au box-office en 2020 avec plus d’un million d’entrées.

Elle fait partie de La Bande à Fifi. On la voit tour à tour dans Alibi point com, Niki Larson et Super héros malgré lui. Elle s’apprête à tourner avec Tarek Boudali dans la suite de 30 jours Max. Elle fait une mère autoritaire et abusive dans « Comment tuer sa mère » de David Diane et Morgan Spillemaecker. Récurrente sur les ondes de RTL aux « Grosses Têtes », elle fait partie de la « Bande à Ruquier ».

A la télévision, on l’a vue cet hiver dans la série SAM ou elle interprète une directrice d’école revêche. Elle enchaîne les succès au théâtre, « L’hôtel du libre-échange », « Ma femme est folle », « Les Amazones », « Adieu je reste » avec Isabelle Mergault , « Nelson », « Peau de vache » ou encore sur les planches du Music-Hall avec « J’ai l’impression que je vous plais »… Vraiment un seule en scène qu’elle mène de Bobino jusqu’à l’Olympia et plus récemment « On The Road Again » du Casino de Paris au Palais des sports Dôme de Paris après 200 dates de tournée.

Chantal donne sa voix à Darby Steel dans Buzz l’éclair des studios Pixar qui sort le 22 juin aux côtés de Tomer Sisley, François Civil et Michaël Gregorio.

Actuellement en répétition d’une pièce de théâtre – 1983 – de Jean Robert Charrier qui se jouera au Théâtre de la Porte Saint Martin à partir du 26 septembre 2022.

Jeff Panacloc

8 ans déjà que Jeff Panacloc et son hyperactif de singe Jean-Marc font rire la France entière. Le succès fulgurant de son 1er spectacle « Jeff Panacloc perd le contrôle » le mène des 100 places confidentielles de la Comédie des Boulevards aux plus célèbres salles parisiennes (la Cigale, Casino de Paris, L’Olympia, Palais des Sports…), en passant par les Zénith à guichets fermés, jusqu’à une diffusion en prime sur TF1 couronnée de 4,9 millions de téléspectateurs !

C’est la consécration avec son 2ème spectacle « Jeff Panacloc Contre-Attaque » qui voit apparaitre 2 nouveaux personnages aux côtés de Jean-Marc. Après avoir inauguré́ sa statue au Musée Grévin, Jeff Panacloc devient l’humoriste numéro 1 en France avec près de 450 000 billets vendus sur la période 2017/2019. Un record dans le domaine de l’humour !

Le cinéma lui ouvre désormais les bras… Jeff Panacloc vient de terminer le tournage de son propre film produit par Daniel Tordjman et réalisé par Pierre-François Martin-Laval alias « PEF » avec entre autres Nicolas Marié et Claude Perron et Jean Marc bien sûr.

La tournée de son 3ème et nouveau spectacle « Jeff Panacloc Adventure », dont la famille s’est agrandie encore de 3 nouveaux personnages a démarré le 30 septembre 2021, et après 6 représentations à guichets fermés à l’Olympia en janvier dernier suivie d’une grande tournée des Zéniths en 2022/2023 Jeff repassera par Paris du 30 septembre au 2 octobre 2022 au Dôme de Paris.

Kev Adams

A tout juste 30 ans, Kev Adams réunit toutes les générations.

Il compte déjà quatre spectacles à son actif, une série à succès et plus de 20 millions d’entrées au cinéma : Les profs, Fiston, Aladin, un Sac de Billes… et plus récemment, avec plus de 2 millions d’entrées, Maison de retraite, le plus gros succès en salle de ce début d’année 2022, dans une période plus qu’incertaine.

Kev Adams tourne actuellement @venir, une série de 6 épisodes, une création originale pour TF1 et prépare en parallèle son nouveau spectacle Miroir (en tournée dès janvier 2023).

Alors pour ce showman hors-norme, il était inconcevable de ne pas faire encore partie de ce grand divertissement : « J’ai découvert l’émission quand j’étais à Los Angeles. J’ai trouvé que c’était le show le plus vibrant, drôle et excitant que j’ai vu à la télévision durant ces dernières années. Quand je suis rentré en France, j’ai dit « si vous faites ça en France, je veux le faire ».

Et vous, saurez-vous deviner quelles sont les personnalités qui se cachent derrière les masques ? Rendez-vous prochainement sur TF1 pour de belles surprises !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note