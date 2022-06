Rafael Nadal : après son 14ème sacre à Roland Garros, pas de retraite !

5 ( 5 )

Non, Rafael Nadal ne va pas annoncer sa retraite après son 14ème sacre à Roland Garros ! L’espagnol, qui a désormais 22 titres en Grand Chlem, est victime d’une maladie dégénérative au pied mais il compte bien continuer sa carrière de tennis.







« Ma priorité, c’est de continuer », a assuré Rafael Nadal à l’antenne d’Europe 1. « Mais j’ai besoin de savoir comment les choses vont évoluer. J’ai toujours adoré le fait d’être un joueur de tennis. J’adore mon métier, j’adore ce que je fais. Donc ma motivation, c’est de continuer si mon pied me le permet. »







Rafael Nadal, qui souffre du syndrome de Müller-Weiss, avoue que le tournoi français est le plus spécial de sa carrière : « Roland-Garros est pour moi l’endroit le plus spécial de toute ma carrière de joueur de tennis. C’est un endroit magique. Tout ce que j’ai vécu ici est unique. Et cette année, c’est encore plus spécial que d’habitude. Ce tournoi avec le trophée dans les mains donne du sens à tous les efforts que j’ai été capable de faire. »

