« Meurtres au paradis » du 13 juin 2022 : les épisodes de ce soir sur France 2 (rediffusion)

5 ( 5 )

« Meurtres au paradis » du 13 juin 2022 : ce soir votre série « Meurtres au paradis » est en mode rediffusion dès 21h10 ou en replay sur France.TV. A quand de prochains épisodes inédits ?







Publicité











Publicité





« Meurtres au paradis » du 13 juin 2022 : les épisodes de ce soir

Épisode « Jackpot » : Gavin et Cherry, un couple de britanniques, vivent dans une villa paradisiaque à Sainte-Marie depuis qu’ils ont gagné à la loterie il y a un an. Ils sont heureux de recevoir leurs amis Danielle et Craig, qu’ils n’ont pas vu depuis des années. Alors qu’elle doit retrouver Cherry pour aller au spa, Danielle la découvre morte sur la pelouse de leur maison. Mais alors qu’elle appelle en détresse son mari Craig, elle est assommée. A son réveil, le corps de Cherry a disparu. L’inspecteur Neville Parker et le sergent Florence Cassell sont chargés de l’enquête.

Épisode « Travail d’équipe » : Annette Burgess, chef d’entreprise à la tête d’une agence de voyages haut de gamme, est retrouvée morte d’une balle dans son lit au cours d’un séjour qu’elle avait organisé pour son équipe. L’inspecteur Goodman découvre que l’un des employés de la victime avait une bonne raison de passer à l’acte. Ce dernier avoue immédiatement son crime. Mais l’autopsie démontre que la femme d’affaires était déjà morte plusieurs heures avant le coup de feu.

Épisode « Condamnation sans appel » : Jack Harmer, en prison pour meurtre, est emmené au palais de justice de Sainte-Marie où son procès doit commencer. Alors qu’il attend dans sa cellule, l’alarme incendie se déclenche. Les inspecteurs se précipitent retrouver le suspect. Ils le retrouvent mort. Harmer a été tué d’une balle en pleine poitrine. Dépêché sur place, Humphrey constate que le coupable a dû franchir trois portes cadenassées pour atteindre sa cible.



Publicité





« Meurtres au paradis » vous donne rendez-vous ce soir sur France 2 et en replay sur France.TV.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note