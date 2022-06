« Musiques en fête » du 20 juin 2022 : liste des invités et artistes de ce soir sur France 3

5 ( 5 )

« Musiques en fête » du lundi 20 juin 2022 – « Musiques en fête » est de retour ce soir sur France 3. Cette année, « Musiques en fête » célèbre l’amour en musique ! Judith Chaine et Cyril Féraud retrouvent les 8000 spectateurs du théâtre antique d’Orange pour un spectacle haut en couleurs.







Une soirée de partage exceptionnelle au cours de laquelle les plus grands artistes lyriques et instrumentistes du moment côtoieront de jeunes talents, mais aussi des invités spéciaux du monde de la chanson et du spectacle vivant.







Opéra, opérette, comédie musicale, musique classique, musiques de film, danse, ainsi que les plus grands succès de la chanson française… À travers une programmation éclectique, c’est un hommage à l’amour et à toutes les musiques qui sera rendu par 20 solistes prestigieux et plus de 150 musiciens d’orchestre et artistes de chœur.

« Musiques en fête » du 20 juin 2022 : liste des invités et artistes

Avec Pretty Yende, Philippe Jaroussky, Renaud Capuçon, Edgar Moreau, René Barbera, Marcelo Puente, Patrizia Ciofi, Pierre Génisson, Félicien Brut, Alain Chamfort, Jeanne Gérard, Chloé Chaume, Marc Scoffoni, Héloïse Mas, Florian Laconi, Kevin Amiel, Jérôme Boutillier, Eugénie Joneau, Alexandra Marcellier, Faustine de Monès.



Ils seront accompagnés par l’orchestre national de Cannes, sous la direction de Luciano Acocella et de Didier Benetti, ainsi que par les artistes lyriques du Chœur de Parme et de l’Opéra de Monte-Carlo.

Répétitions de #MusiquesEnFête par 40 degrés sous le ☀️ ! 🎵

RDV demain soir sur @France3tv à 21h10 pour une soirée exceptionnelle, célébrant l’amour, en direct des Chorégies d’Orange ! 🎻☀️ pic.twitter.com/dnr0K13KxC — Cyril Féraud (@cyrilferaud) June 19, 2022

